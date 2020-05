Ante la baja en la transmisión de COVID-19 en algunos estados, no conviene confinamiento generalizado: López-Gatell

La culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia está establecida para el próximo 30 de mayo (Foto: AP/Fernando Llano)

Durante el informe diario sobre coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el confinamiento o la cuarentena no serán necesarios al concluir con el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia establecido para el próximo 30 de mayo.

Desde el salón de tesorería del Palacio Nacional, López-Gatell informó que algunas demarcaciones se encuentran en la fase de descenso de transmisión de coronavirus, por lo que al terminar la estrategia que lleva 50 días de implementación, se mantendrán únicamente algunas medidas locales donde el contagio permanezca activo. El funcionario argumentó:

Tenemos que preparar la salida de la Jornada Nacional de Sana Distancia porque está programada para terminar el 30 de mayo. ¿Qué va a pasar? No quiere decir que nos quedemos sin intervenciones de prevención o seguridad sanitaria. Lo que quiere decir es que a no es conveniente mantener una intensidad de confinamiento generalizada cuando existe una importante disparidad entre zonas en su intensidad de transmisión (de COVID-19)

Las zonas que han alcanzado su acmé o fase de mayor intensidad de coronavirus son Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Tijuana, Baja California, y Culiacán, Sinaloa (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Además, López-Gatell señaló que actualmente cuatro ciudades tienen una tendencia a la baja en transmisiones de coronavirus y que próximamente se incluiría dentro de este grupo la Ciudad de México, también informó sobre algunas otras que se mantienen a la alza y muchas que no presentan casos de contagio en este momento. “Ya no es conveniente mantener una intensidad de confinamiento generalizada porque existe una importante disparidad entre las zonas en su intensidad de transmisión. En cinco ciudades la curva va hacia abajo, en otras los casos están en ascenso y algunas no tienen contagios.”, indicó el subsecretario.

Y es que hasta este lunes 11 de mayo, se han reportado 36,327 casos confirmados acumulados y 3,573 defunciones por coronavirus en México. No obstante, la epidemia se ha comportado de manera distinta en los estados que componen el territorio nacional, pues según lo informado por el funcionario, las zonas que ya han alcanzado su acmé o fase de mayor intensidad de coronavirus son Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Tijuana, Baja California, y Culiacán, Sinaloa. Añadió que el Valle de México se acerca a esta etapa.

Sin embargo, hay otros territorios que todavía no se encuentran registrando tendencias a la baja, los cuales son Puebla, Tlaxcala, Guadalajara y Monterrey. En estos últimos dos estados, se prevé que registren su punto máximo de contagios a mediados y finales del próximo mes de junio.

Por otra parte, el pasado domingo en conferencia de prensa vespertina, el subsecretario señaló que al terminarse las medidas de distanciamiento social, la sociedad tendrá que implementar hábitos en espacios públicos y privados para prevenir que se genere un nuevo brote de COVID-19, sin embargo, López-Gatell dijo que no se repetirá el confinamiento a escala nacional.

Las autoridades esperan iniciar un levantamiento escalonado de las medidas de distanciamiento social y confinamiento para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Como parte de una dinámica destinada a responder preguntas de madres, con motivo de la celebración del 10 de mayo, el funcionario destacó el riesgo de rebrotes de la enfermedad es inmediato, pues puede ocurrir al terminar el periodo de confinamiento y el retorno a las actividades laborales, escolares y comerciales.

Así pues, las autoridades esperan iniciar un levantamiento escalonado de las medidas de distanciamiento social y confinamiento para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Después de una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, llevada a cabo para analizar el plan de de reapertura económica en el país, Jorge Alcocer dijo que 300 municipios podrían reiniciar actividades como un primer grupo del total de los 2,457 que hay en el país, las demarcaciones serían aquellas que no reportan contagios o que tienen pocos casos de COVID-19.

El funcionario señaló que se están analizando alrededor de 990 municipios, no obstante, sólo una tercera parte podrá reactivar actividades a partir del 17 de mayo. “Municipios en términos generales son novecientos noventa y tantos, prácticamente mil pero no son los que se van a abrir sino los que se están estudiando”, en cuanto al porcentaje, el funcionario señaló que será “la tercera parte”.

