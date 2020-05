López Obrador respondió a The New York Times: “Es un periódico famoso, pero con poca ética”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes se refirió a la polémica publicación del diario estadounidense The New York Times, en la que afirmaba que el gobierno mexicano ocultaba el número de decesos por coronavirus Covid-19.

“Hay polémica y cuestionamientos, se ejercer la crítica y hay vida pública democrática, es muy bueno que esté sucediendo, todo lo que se pueda debatir, incluso hasta con noticias falsas y demás, que no duran, que no tienen efecto. Hace unos días salió en el New York Times, un periodico famoso pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo , que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos apantallar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que gobierno está actuando en apego a la verdad, por eso no no tiene " nada que temer", además, dijo, no solo está en crisis el modelo neoliberal, sino también los medios de comunicación convencionales, así se trate de diarios internacionales.

“Si actuamos con apego a la verdad no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces hay que auspiciar el debate. Miren, la crisis del neoliberalismo es también la crisis de los medios convencionales de comunicación, aunque se trate del New York Time, del Washington Post, del Financial Times; mejor dicho hay decadencia, porque la crisis puede ser económica o puede ser sanitaria, la decadencia tiene que ver con todos los campos de la vida pública, es un derrumbe del modelo neoliberal”, dijo López Obrador.

Información en desarrollo