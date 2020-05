Ricardo Monreal salió en defensa de López-Gatell y le recomendó a José Narro “ser cuidadoso”

Ricardo Monreal, líder del Senado (Foto: Morena Senado)

José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, se convirtió en blanco de las críticas de funcionarios públicos, senadores, diputados y el pueblo simpatizantes del mandato federal actual, luego de cuestionar los datos de Hugo López-Gatell.

Ahora fue turno de Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en el senado, quien mandó algunos mensajes a Narro, luego de que la polémica llegó hasta las conferencias nocturnas por motivos de la pandemia.

En primera instancia, Monreal recordó la situación de los hospitales y el sector de salud público en general cuando Narro entregó su puesto al gobierno entrante, incluso aseguró que “estuvo en la ruina”.

“No había ventiladores, no había equipo, no había médicos, no había especialistas y ahora el gobierno actual ha tenido que improvisar, equipar de manera urgente y atender el sector Salud que durante muchos años estuvo en la ruina”, dijo el también presidente de la junta de coordinación política en el Senado a El Universal.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había mencionado algo en el mismo contexto en la conferencia donde fue cuestionado sobre las supuestas mentiras al pueblo de México.

“307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones, ahorita me acordé del doctor Narro”, confesó.

Por otra parte, Monreal aseguró que Narro Robles tiene un estilo “siempre muy prudente” al hablar, por lo que se le hizo extraño que el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México decidiera expresarse de la forma en que lo hizo y enfrentarse con el gobierno mexicano, sobre todo en un sector que él conoce muy bien como es el de Salud.

A través de las redes sociales, José Narro se cuestionó si realmente fue aplanada la curva de contagios, como lo revelaron las autoridades sanitarias en las últimas semanas, pues, dijo, en tal solo 5 días, el país alcanzó los 6 mil 500 casos positivos nuevos.

También compartió algunos datos y gráficas para fundamentar sus argumentos, en estos, se revela que la afirmación del aplanamiento de la curva pandémica es imposible de hacer ante el crecimiento que se observa en los datos diarios.

Por último, Monreal hizo un llamado al ex secretario de salud y le recomendó que “sea cuidadoso” con la información que comparte a la gente, pues asegura que son datos completamente infundados.

“No tiene razón y creo que debería ser cuidadoso. Él siempre es muy prudente, no entiendo por qué su postura respecto a confrontarse”, finalizó.

Narro, por su parte, aseguró que el gobierno mexicano no estaba listo para una pandemia de tan amplia magnitud como la del coronavirus, pues en el sector salud “no había el equipo, no había ventiladores ni protocolos”.

Como recomendación, consideró prudente que “afinemos los datos y no descontrolemos a la población”, quienes desde el 28 de febrero comenzaron a escuchar de las cifras de la pandemia de coronavirus en el país, la cual ha dejado sin vida a millones de personas en el mundo.

El sistema de salud federal, por su parte, continúa con los datos y las conferencias de prensa alrededor de la enfermedad COVID-19, como ya nos tiene acostumbrados. Este jueves el total de casos positivos fue de 29,616 pacientes confirmados por COVID-19 hasta este jueves. De ellos, hay 7,802 casos activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto pueden contagiar a otras personas.

