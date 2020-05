Entre cifras de “mentira” y hospitales “abandonados”: así se criticaron José Narro y López-Gatell

En redes sociales, ambos se volvieron tendencia tras sus declaraciones (Foto: Especial)

El ex secretario de Salud, José Narro Robles, y el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fueron protagonistas de un duro intercambio de críticas que hicieron el uno sobre el otro acerca de su desempeño como funcionarios públicos del sector salud.

Todo comenzó cuando poco antes de la conferencia vespertina, Narro escribió un tuit en su cuenta oficial criticando las estadísticas que López-Gatell ha presentado en las últimas conferencias.

“¿De verdad aplanamos la curva?”, esa fue la pregunta que dejó el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sus seguidores. El principal dato que recalcó fue que en tan solo 5 días, el país alcanzó los 6 mil 500 casos positivos nuevos de coronavirus, lo cual no consideró que fuera congruente con las declaraciones del gobierno.

Además, compartió una gráfica para fundamentar sus argumentos en la que se decía que la afirmación del aplanamiento de la curva pandémica o la de que “se ha domado la pandemia” son imposibles de hacer ante el crecimiento que se observa en los datos diarios.

Horas más tarde, durante una entrevista que dio a Milenio Televisión, José Narro detalló su crítica al señalar que existen inconsistencias con las cifras, pues “no se puede un día decir: multiplíquelo por 8, otro multiplíquelo por 30 y, al final, no lo multiplique por nada”.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell destacó el abandono de hospitales durante la administración de Narro en la Secretaría de salud (Foto: Reuters)

En la conferencia COVID-19 de Palacio Nacional, una reportera de El Sol de México cuestionó a López-Gatell sobre su opinión ante las críticas del ex rector de la UNAM.

Tras soltar una pequeña risa, el subsecretario reconoció la carrera tanto académica como política de Narro, entre lo que se encuentra haber pertenecido al Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde el cual ejerció como secretario de Salud durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto.

“No sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar”, concluyó. Sin embargo, no dejó el tema sin antes recalcar que durante el tiempo que José Narro fue Secretario de Salud, en el sexenio del 2012 al 2018, cientos de hospitales fueron abandonados .

307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones

José Narro dijo a Milenio que el tema relacionado con los números que existen en el país por la pandemia es extremadamente importante para entender el curso que está tomando.

“no se puede un día decir: multiplíquelo por 8, otro multiplíquelo por 30 y, al final, no lo multiplique por nada”, criticó José Narro Robles (Foto: Cuartoscuro)

Aseguró que no era cierto que México se encontraba preparado para la pandemia. “La verdad es que el sector de la salud no estaba preparado, no había el equipo, no había ventiladores ni protocolos”, aseguró. Además, dijo que la incertidumbre, provocada por el cambio en el número para multiplicar la cifra, ha generado mucha confusión entre los mexicanos.

Con dolo o no, es mentira si usted dice que esta preparado y no lo está.

Aseguró que no se ha logrado aplanar la curva ya que “llegamos tarde y de manera incompleta a la atención de la pandemia”, sobre todo, porque continúa el crecimiento acelerado de los casos. Por ello, consideró importante que la población no baje la guardia y continúe aplicando las medidas sanitarias de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

El ex secretario de salud se mantendrá en su posición actual, pues aseguró que “la cifra que se nos dio el día de ayer no corresponde con la realidad”. Incluso, señaló que las llamadas neumonías atípicas, de las que también ha hablado López-Gatell, deberían ser diagnosticadas como provocadas por el coronavirus y no como un hecho aislado.

Finalmente, el ex rector de la máxima casa de estudios destacó que en el país no se hacen la cantidad de pruebas necesarias para diagnosticar de mejor la forma la pandemia. Un hecho que le pareció relevante en la etapa más crítica de la contingencia en la que “de un momento a otro un paciente con covid-19, en cuestión de horas, está grave”.

Como recomendación, consideró prudente que “afinemos los datos y no descontrolemos a la población”, quienes desde el 28 de febrero comenzaron a escuchar de las cifras de la pandemia de coronavirus en el país, la cual ha dejado sin vida a millones de personas en el mundo.

