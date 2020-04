Esto, en referencia a la célebre frase que López-Gatell de dijo el pasado miércoles 8 de abril durante la conferencia vespertina y estimó que pueden haber más casos de los que se tienen registrados en las instituciones de salud: “Hay un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países: la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no. La ciencia de la epidemiología está convencida de que no todo se puede observar. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe, y al revés: que lo que no se ve, no existe; sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de ‘voy a hacer pruebas a todos’. Esto lleva a un error de interpretación que es pensar que lo que se ve es lo único que hay”.