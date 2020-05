Elektra cerrará sus tiendas pero sus servicios financieros continuarán operando, aclaró secretaria del Trabajo

Elektra presentó cuatro amparos, de estos, la STPS fue notificada que fueron concedidas tres suspensiones para operar servicios financieros (Foto: Elektra)

Esta tarde, la titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el pasado martes, los directivos de las tiendas Elektra acordaron bajar las cortinas de 1,200 puntos de venta, esta misma semana. No obstante, los servicios financieros, los cuales están incluidos dentro del grupo de actividades esenciales, se mantendrán operando.

“Informamos que desde el martes pasado, los directivos de Elektra se comprometieron a cerrar sus 1200 puntos de venta esta misma semana, salvo los servicios financieros que son esenciales de acuerdo con la autoridad sanitaria”, dio a conocer la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.

Alcalde señaló que Elektra presentó cuatro amparos, de estos, la STPS fue notificada que fueron concedidas tres suspensiones para operar servicios financieros. Dicha actividad no fue cuestionada por la dependencia ya que se trata de una labor esencial, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa).

Asimismo, la titular de la Secretaría del Trabajo recordó que la dependencia seguirá vigilando que se cumplan las disposiciones sanitarias que tienen la finalidad de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2. “En este y otros casos, la STPS seguirá con sus operativos de inspección para constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias”, puntualizó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social anunció el cierre de 1,200 establecimientos de Elektra (Foto: Twitter)

Y es que, el pasado cuatro de mayo, la funcionaria señaló el incumplimiento de las medidas de higiene y sana distancia por parte de la empresa dedicada a la venta de electrodomésticos. Durante la conferencia de prensa matutina, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcalde afirmó que Elektra es una de las empresas no esenciales que no había interrumpido sus operaciones, pese a las disposiciones de la Secretaría de Salud para evitar la propagación de COVID-19.

“Luego, tenemos respecto a las empresas que se niegan, insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Elektra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre”, dijo.

La epidemia por coronavirus en México se encuentra a la espera de su momento más crítico. Este jueves 7 de mayo, según la Secretaría de Salud (SSa), se registraron 1,982 nuevos casos positivos, los cuales actualmente suman 29,616 en total. Por otra parte, la cifra de defunciones a causa de la enfermedad se ubicó en 2,961.

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que de los casos confirmados acumulados, únicamente 7,802 pacientes son casos activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días y pueden contagiar a más personas.

Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la curva epidémica se ha aplanado en un 75% (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Durante la conferencia de prensa vespertina de este jueves, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, puntualizó su explicación acerca del aplanamiento de la curva: “Si la curva fuera plana, ya no sería curva, y no habría epidemia, pero así no se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas”, dijo.

El funcionario aclaró que próximamente se llegará al punto más alto de la curva, según lo que han establecido las proyecciones matemáticas. Posteriormente, la intensidad de transmisión comenzará a descender, “el número de casos que se presenten al día siguiente será menor de los que se presentaron el día previo”, explicó.

Además, señaló que no existen curvas planas, pues cuando se hace referencia a esta expresión, lo que se trata de transmitir es que, comparada con el escenario que se presentaría si no se hubieran implementado las disposiciones de salud pública, la curva sería más inclinada.

En el informe vespertino del pasado martes para dar a conocer el avance de la enfermedad, el subsecretario aseguró que la curva epidémica se ha aplanado en un 75 por ciento. López-Gatell advirtió que no deben relajarse las medidas de higiene y distanciamiento social, pues podría haber un rebrote, “Pero no debe interpretarse como una señal de que podemos anticipadamente suspender las medidas, si suspendemos las medidas lo que vamos a tener es un rebrote”.

