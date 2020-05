Cuenta regresiva: con máximo de contagios y muertos por COVID-19, México llega al día crítico

(Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

A unas horas del que se espera sea el momento más crítico de la epidemia de coronavirus en México, el país registró este jueves 7 de mayo de 2020 un nuevo pico en un periodo de 24 horas de casos confirmados de COVID-19 y también un pico de muertes causadas por la enfermedad.

Y es que en el país se registraron entre este miércoles y hoy un total de 1,982 nuevos positivos en territorio nacional. Hasta ahora, la marca para una sola jornada era de 1,609 casos, la cual se dio entre este martes y miércoles.

El total de positivos es de 29,616 pacientes confirmados por COVID-19 hasta este jueves. De ellos, hay 7,802 casos activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto pueden contagiar a otras personas.

Hubo un aumento del 7.2% de positivos confirmados entre el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo (Foto: SSa)

Con los nuevos positivos, se presentó un incremento del 7.2% con respecto al día anterior, desbancando el crecimiento entre el martes y el miércoles, de 6.1%, como el más amplio desde el primer caso consignado por coronavirus.

México registró 257 muertos en una sola jornada. Con esto, superó las 236 fatalidades que se reportaron entre el lunes 4 de mayo y el martes 5 del mismo mes. El total, hasta este jueves, es de 2,961 personas que perdieron la vida a causa del COVID-19.

Esta es la primera ocasión desde el inicio de la epidemia, a finales de febrero, en que se registran nuevos récords de positivos y de fatalidades en el mismo periodo de 24 horas.

Las fatalidades superaron los 250 casos en un periodo de 24 horas por primera vez desde el inicio de la epidemia de coronavirus en México (Foto: SSa)

El país está a unas horas del que se espera sea el peor momento de la epidemia en territorio nacional. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había adelantado que para este viernes 8 de mayo se espera el pico máximo de contagios, de acuerdo con los pronósticos realizados por las autoridades.

Las cifras indican ese camino ascendente en los últimos días. Desde el martes, las muertes superan prácticamente los 200 casos cada día. De los últimos 10 días, apenas en dos se han registrado menos de un centenar de fatalidades: el sábado 2 de mayo (89) y el domingo 3 del mismo es (93).

Además, este jueves es el décimo día consecutivo en que los contagios confirmados superan el millar de personas por cada día. En esa seguidilla, el día con menos casos fue el miércoles 29 de abril, con 1,047. Este jueves, la barrera de los 1,900 casos se rompió cuando el pico máximo había ocurrido 24 horas antes con 300 casos menos.

López-Gatell ya había adelantado que la curva se había "aplanado", pero todavía falta tiempo para el final del primer ciclo de la epidemia (Foto: Cuartoscuro)

López-Gatell además se refirió a la frase “aplanar la curva”, para que sus palabras no fueran sacadas de contexto. “Si la curva fuera plana, ya no sería curva, y no habría epidemia, pero así no se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas”, dijo.

“Estamos subiendo (en la curva), en estos días, a partir de las predicciones matemáticas, estaremos llegando a aquí (el acme, el punto más alto). Posteriormente empezaremos a descender. El número de casos que se presenten al día siguiente será menor de los que se presentaron el día previo”, explicó.

“No hay curvas planas, cuando decimos esta expresión quiere decir que, comparada con lo que hubiera ocurrido si no se hubiera presentado las medidas de salud pública, habríamos tenido una curva así”, expresó el funcionario, usando sus manos para exagerar una curva epidémica mucho más grande que la que ha presentado el país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en México hoy: suman 2,961 muertos y 29,616 casos confirmados

“Hasta que no haya vacuna, COVID-19 será parte de nuestra vida”, advirtió científico de la UNAM que combatió el AH1N1

Tres noticias falsas sobre el coronavirus que recorren la red

A partir de junio será el regreso gradual de actividades en la Ciudad de México: Claudia Sheinbaum