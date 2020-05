Los albergues para animales de la CDMX están en emergencia: no hay donaciones y falta alimento

Los animales también sufrirán las consecuencias de la pandemia (Foto: Shutterstock)

La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a la gente del mundo a cambiar ciertos hábitos, e incluso a ayudar a los seres más necesitados, como los animales. Esto, en Estados Unidos ha tenido un resultado sorprendente, pues las adopciones hicieron que los albergues se vaciaran.

Sin embargo, ese no es el caso de México, puesto que la situación está en todo lo contrario, ya que además de que las adopciones están prácticamente detenidas, el abandono de animales ha subido debido a la creencia de que ellos pueden transmitir el COVID-19.

Aunque no hay un conteo oficial acerca de la cantidad de albergues que hay en el país, lo que sí se sabe es que los recursos de cada uno han disminuido y pronto los animales que ahí habitan se pueden quedar sin comida.

“No existen censos oficiales de cuántos albergues hay pero son muchos. Aquí los animales dejaron de adoptarse y los rescates nunca terminan. Esos siguen habiendo todos los días, porque incluso ha habido -afortunadamente no en gran escala- pero ha habido abandono de animales por este temor de que pudieran contagiar. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud para los animales indica que los animales de compañía no transmiten COVID”, explicó a Infobae México , Sandra Segovia, fundadora de Todos Somos Animales (TSA).

La hambruna en los refugios será innevitable si no se hace nada al resptecto (Foto: REUTERS/Luisa González)

Lo peor de esta situación es que aún no se sabe para cuándo habrá recursos para los animales, pues, la crisis económica ha sido muy fuerte para las personas. Y, aunque en la Ciudad de México, ellos son protegidos por la ley, el estado ni se ha pronunciado al respecto, ni ha enviado recursos para mejorar la situación.

“A este tema terrible de crisis económica por la que estamos pasando todos los sectores y entonces las donaciones se han reducido dependiendo la agrupación entre un 50% hasta un 90 por ciento[...] Los animales ya gozan de protección constitucional de acuerdo al artículo 13 BIS de la constitución de la Ciudad de México, donde además de considerarlos seres sintientes se dice que los animales son sujetos de protección por el gobierno de la ciudad y por todos los que aquí vivimos. El gobierno tampoco se ha pronunciado para ayudar a estos albergues”, agregó Segovia.

Aunado a esto, los animales que viven en cautiverio también están sufriendo ya que en los zoológicos del país, los cuales dependen de ingresos para mantener a sus habitantes, no han tenido solvencia durante esta época, por lo que están sufriendo para alimentarlos.

“Los zoológicos del país están mendigando ayuda porque no tienen cómo alimentar a los animales. Es un tragedia que el gobierno no está atendiendo, que la sociedad civil no puede ayudar ahora como lo hacía antes,[...] y que tampoco la iniciativa privada, cuyos clientes son los animales, tampoco se ha pronunciado para ayudar. No han hecho nada, entonces las grandes marcas tampoco están ayudando[...] El problema de los albergues de animales de compañía ya lo apunta muy bien Prensa animal en la investigación que hizo: una crisis de hambruna en los albergues, tal cual”, ahondó.

Quienes más pueden ayudar ahora son las marcas que se dedican a vender productos para animales (Foto: REUTERS/Ahmed Yosri)

Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? Por lo pronto, Segovia recomienda que quienes puedan hacer donaciones a los refugios más cercanos, lo hagan. Mientras que el llamado de atención a las autoridades, es porque se comprometieron a hacer algo por los animales al hacer leyes para ellos, por lo que los tienen que tomar en cuenta.

“A la iniciativa privada: me parece que los animales de compañía han sido clientes muy leales de todas las marcas y sí me parece que es momento que este tipo de industria se vuelque a brindar la ayuda en proporción que se necesita. Además, me parecen que son ellos los que están en una mayor posibilidad de ayudar, la sociedad civil no tiene posibilidad porque no tiene recursos y el gobierno tiene que comprar respiradores. La sociedad civil y los albergues seguimos comprando alimentos para los animales, ellos reciben ingreso de alguna manera y me parece que a ellos les corresponde tomar acción para ayudar a sus clientes”, aseveró.

Las historias de los albergues saturados en México, no son nada nuevo, pero con una situación tan distinta en comparación al pasado hace que se replantee cómo mejorar las vidas de los animales de compañía.

“En este país, todos los albergues siempre están saturados porque la tasa de rescate siempre es mayor que a la tasa de adopción. Entran más animales de los que salen, entonces los albergues no importa de qué tamaño sean siempre están en la línea de la saturación. Había albergues ya la estaban pasando mal antes de la cuarentena y la verdad es que por las condiciones económicas de este país y la situación de necesidad que se tiene materia de animales, difícilmente se tiene algún tipo de reserva, los albergues normalmente van al día, no había mucha manera de prever esto y la crisis sí se va a poner fea”, describió la presentadora del Podcast TSA.

Se tendrán que aplicar medidas más estrictas para prevenir que una situación así vuelva a suceder (Foto: Archivo)

Cuando la crisis esté superada, lo importante será enfocarse en cómo evitar una situación parecida, porque el trabajo esporádico del gobierno, no es en serio. El no lucrar con animales, así como esterilizarlos tendrán requisitos de ahora en adelante. Además de educar a la población para adoptar y no abandonar a los animales.

“La autoridad y la sociedad civil tienen que hacer trabajo serio en conjunto. No se hace mucho énfasis en el tema de las adopciones ni ponemos un control a la venta de animales y no castigamos el abandono, es por eso que la ecuación nunca sale[...] La brigada de adopción animal está saturada de animales,[...] entonces necesitamos empezar a apoyar la adopción, ser severos con el control de la producción de animales, y castigar en serio el abandono. Un trabajo serio de la autoridad en tema de adopciones, de no impunidad. Mientras no se haga un trabajo en serio, la problemática seguirá siendo la misma: albergues saturados, campañas insuficientes y adopciones que no dan”, especificó.

Por lo pronto, para el público que quiere ayudar este es el momento indicado para adoptar, siempre y cuando sea una idea que se haya meditado con detenimiento. Pero, si esa no es una opción, entonces ayudar al refugio más cercano siempre es una buena idea.

“Si siempre has estado muerto de ganas de adoptar, tú y tu familia están convencidos y tienen el compromiso y las ganas este es un gran momento para adoptar porque lo que va suceder es que vas a tener todo el tiempo del mundo para el proceso de adaptación y va a ser mucho más sencillo que en condiciones naturales. No hablo de ‘me siento muy solito, voy a adoptar un perrito’ sino de que tienen varios meses pensando en la adopción.[...] Brigada Animal tiene un programa ahorita que se llama El animal que quieras adoptar a tu domicilio. Entonces, ahora es un gran momento para adoptar”, finalizó Segovia.

