Zazie Todd, autor de Wag: The Science of Making Your Dog Happy, cree que es lógico que las mascotas quieran un poco de distancia social al encontrarse cara a cara todo el día con sus humanos que intentan detener la transmisión del nuevo coronavirus: “Si quieres abrazarte a tu conejo todos los días en el sofá, y no está acostumbrado, puede que sea demasiado para él”, dijo a Slate.