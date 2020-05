Marko Cortés: “No tengo duda que en el 2021 habrá una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados”

Marko Cortés, dirige al PAN desde 2018 (Foto: Cuartoscuro)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, no tiene dudas. “En el 2021 habrá una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, una nueva integración que traiga entonces nuevamente el debate y la construcción de acuerdos en la pluralidad”, aseguró en entrevista con Infobae México.

Al líder nacional del principal partido de oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le faltan razones para afirmar lo anterior, de acuerdo con sus propias declaraciones. Y es que este viernes, el PAN y sus aliados en las dos Cámaras del Congreso consiguieron una victoria parcial frente a la mayoría del gobernante Morena, que ostenta la mayoría en el Poder Legislativo.

Los legisladores del partido de López Obrador anunciaron que pospondrían sus intenciones de llevar a cabo un periodo extraordinario para discutir, y en su caso, aprobar con modificaciones la iniciativa que el mandatario mexicano envió la semana pasada, donde busca el control a discreción del presupuesto durante emergencias económicas.

La oposición festejó que Morena haya pospuesto su intención de llevar a cabo un periodo extraordinario en medio de la epidemia de coronavirus (Foto: Cortesía)

Para Cortés, el movimiento de López Obrador, en medio de la fase 3 de la epidemia de coronavirus en el país que ya dejó 1,859 muertos, es un “acto de autoritarismo”. “Pretende concentrar de manera inconstitucional facultades que le corresponden a otro poder”, señaló.

En todas las democracias del mundo es el Poder Legislativo quien aprueba o modifica el Presupuesto de Egresos, es quien tiene esa atribución constitucional, por eso no podemos nosotros consentirla

Según el líder partidista, el presidente está errado en sus prioridades. “Nosotros queremos que se apoye a todo el sector salud, a las micro, pequeñas empresas, para que se cuide el empleo”, aseguró. El PAN, entre otras medidas, ha propuesto un Acuerdo Nacional donde se otorgaría un Ingreso Básico Universal de 3,207 pesos mensuales, durante tres meses, a quienes ganen un salario mínimo y a quienes trabajen por cuenta propia.

Cortés criticó la iniciativa de AMLO por ser inconstitucional (Foto: Cuartoscuro)

Además, Cortés le reprochó al Ejecutivo proponer una iniciativa cuando “la actual legislación cuenta con los instrumentos suficientes para hacerlo”. “La ley dice que puede modificar hasta el 3% del presupuesto, y si va más arriba, entonces tiene que mandar su propuesta a la Cámara de Diputados", aseveró el panista.

Lo que está pretendiendo es absurdo, es concentración de poder y es inconstitucional

Es por ello que el PAN convocó a todas las fuerzas de oposición, “incluidos actores sociales, políticos, medios de comunicación, a todos”, para rechazar la convocatoria a un periodo extraordinario en el Congreso. Al menos durante las siguientes dos semanas, consiguieron su cometido.

Morena y sus aliados, por su parte, llegaron a un acuerdo para realizar algunas modificaciones a la propuesta del mandatario. En caso de que se apruebe, López Obrador podría reasignar a discreción hasta el 10% del total del presupuesto de la Federación durante emergencias económicas. Así, la Cámara Baja conserva sus facultades exclusivas.

El líder panista consideró que la oposición se encuentra sólida frente a la mayoría de Morena en el Congreso (Foto: Archivo)

Sin embargo, ahora los legisladores de uno y otro lado tendrán que esperar. Este viernes por la mañana, López Obrador, junto a las autoridades sanitarias de su gobierno, anunciaron la nueva proyección del avance del coronavirus en México, cuyo pico se espera entre el 6 y 10 de mayo, principalmente en cinco localidades del país.

“Yo considero que si la oposición, es decir, el PAN, PRD (Partido de la Revolución Democrática), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y MC (Movimiento Ciudadano), vamos a poder mantener la legislación en sus términos y no permitir la concentración de poder del presidente de la República”, destacó Cortés.

De acuerdo con el líder panista, que ha conversado con los presidentes de los otros partidos de oposición en los últimos días, indicó que todos los mencionados “están en la idea también de sostener esta posición de que no se le concentre más facultades al presidente de las que la Constitución no le otorga”.

La respuesta de AMLO ante el COVID-19

México ya está cerca de las 2,000 muertes por COVID-19 a nivel nacional (Foto: Gustavo Graf/ Reuters)

Para Marko Cortés, el gobierno federal actuó “no sólo tarde sino con negligencia”. “Tuvimos el tiempo que no tuvieron los países europeos, pero no se tomaron las previsiones”, indicó.

“No se compraron respiradores a buen tiempo ni a precio, sino al contrario, con sobreprecios de hasta tres veces más, nosotros denunciamos formalmente eso, no se compró el equipo para los médicos (cubrebocas, lentes) todo el equipamiento que requiere el personal médico”, dijo.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aceptó que México efectivamente tuvo que recomprar mascarillas que le había vendido previamente a China durante el inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, desde entonces, el gobierno federal estableció un puente aéreo con dicho país asiático para el envío de insumos médicos, aunque las protestas del personal de la salud persisten por la falta de estos productos.

AMLO siguió con sus giras por la República incluso cuando la epidemia de coronavirus ya había iniciado en el país (Foto: Cuartoscuro)

Cortés también recordó que, en el inicio de la pandemia, López Obrador “dio el mal ejemplo”. “Todavía saliendo diciendo ‘no pasa nada, vayan a la fonda, salgan, no hay ningún problema’ y él mismo estaba en actividad por estados del país”, explicó.

Sin embargo, cuando el país entró en la fase 2, el mandatario cambió de manera radical su discurso. Además de suspender sus actividades en distintas entidades de la República, aseguró que su administración seguiría las indicaciones de las autoridades sanitarias y pidió a la población general hacerlo. Hasta este jueves, ya se acumulan 19,224 casos confirmados en el país.

Cuestionado sobre si el mandatario debería hacerse la prueba de COVID-19, después de que la secretaria de Función Social, Irma Sandoval, y un funcionario de Salud que estuvo en Palacio Nacional, dieran positivo a la enfermedad, Cortés pidió “más pruebas, pero para todos”.

“Nosotros pedimos al gobierno que haga pruebas y más pruebas, como pidió la OMS (Organización Mundial de la Salud). Es inaceptable no hacer pruebas porque es la primera recomendación para poder mitigar, para poder tratar a tiempo. Si tú detectas un contagio con oportunidad lo puedes tratar, no cuando está ya en estado grave”, aseveró.

México realiza 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes (Foto: UNAM)

Todos deberíamos hacernos pruebas, el problema es que en México no hay pruebas

Y es que México se ubica como el país que menos pruebas realiza para detectar COVID-19 entre los 36 que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). De acuerdo con el organismo, la realización de pruebas es vital para comenzar a levantar las restricciones de confinamiento en los países golpeados por la epidemia de coronavirus.

“Si se levantan antes de que se desarrolle una vacuna o tratamientos efectivos sin otras medidas para suprimir nuevas infecciones, se espera que la tasa de infección vuelva a crecer rápidamente”, aseveró el organismo en un documento publicado a principios de semana.

Por su parte, el gobierno ha explicado en distintas ocasiones por qué no se realizan las pruebas entre los integrantes del gabinete o el mismo presidente. "Una reacción natural es que si soy contacto, quiero hacerme la prueba para saber si tengo o no la enfermedad. Es legítima la solicitud, pero en términos médicos no corresponde con la utilidad de la prueba porque va a salir negativa mientras no haya síntomas”, aclaró López-Gatell en una conferencia de prensa.

