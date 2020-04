Cuando pienso de esa forma estoy diciéndome que no hay nada que pueda hacer que me salga bien. ¿Es eso verdad? Claro que no. Cuando utilizamos la palabra “todo” caemos en una trampa. No es cierto que “todo” lo que hago me salga mal, pero el peso que tiene la palabra provoca desánimo y una sensación de frustración acompañada de un sentimiento de inutilidad.