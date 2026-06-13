Greenpeace critica ‘pausas para tomar agua’ durante partidos del Mundial 2026: alerta sobre consecuencia del cambio climático

Activistas colocan carteles de personas desaparecidas sobre la imagen de un estadio de fútbol abarrotado, buscando visibilizar la crisis humanitaria en contraste con eventos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México marca una novedad sin precedentes en la historia de la FIFA: la implementación de pausas obligatorias para que los jugadores se hidraten durante los partidos. Esta medida responde a las olas de calor que han puesto en riesgo la salud de los jugadores y asistentes.

Al menos esa fue la explicación que brindó la empresa en 2025, sin embargo, se ha generado un debate sobre la razones reales de esta medida. Pero, independientemente de si es interés por los jugadores o interés por la publicidad, la realidad es que esta medida sí tiene una razón detrás: el cambio climático.

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Desde Greenpeace México se ha lanzado una advertencia contundente: “Estas pausas no son un simple ajuste logístico. Son una señal inequívoca del impacto que el cambio climático tiene en el deporte y en nuestras vidas”.

La organización señala que la introducción de tiempos de hidratación, por primera vez en la historia de los mundiales, representa un síntoma grave de una crisis ambiental que ya no puede ignorarse. La presencia de Kanan, el jaguar símbolo de la defensa ambiental, acompaña a la agrupación en su campaña de concientización durante la competencia global.

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El fútbol y la emergencia climática

Las altas temperaturas que afectan a ciudades sede del torneo han obligado a modificar protocolos médicos y reglamentos deportivos. La FIFA ha optado por interrumpir el flujo natural de los partidos con descansos planificados, evitando así consecuencias graves para los futbolistas.

Para Greenpeace México, esta decisión “es la confirmación de que el calentamiento global ya trastoca eventos masivos y tradicionales como el fútbol”. La organización recuerda que en ocasiones previas, como el mundial realizado en Catar, fue necesario reprogramar la competencia para el invierno debido al calor extremo.

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“Lo que antes era una excepción hoy se convierte en la regla”, advierten voceros de la agrupación. Las condiciones térmicas, que han provocado desmayos y problemas de salud en otros torneos recientes, ponen en evidencia la urgencia de enfrentar el fenómeno climático con medidas de fondo.

Consecuencias visibles en la cancha

Para Greenpeace México, “el fútbol sirve como termómetro de la realidad global: si hoy debemos detener el juego por el calor, ¿qué sigue mañana si no actuamos?”.

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La organización no solo exige atención mediática, sino que convoca a la sociedad a sumarse a la defensa del entorno natural: “No podemos normalizar que las condiciones extremas sean parte del espectáculo. La prioridad debe ser proteger la vida, no solo adaptar el reglamento”.

En este contexto, el mundial en América del Norte —México, Estados Unidos y Canadá— se convierte en un escenario donde el debate sobre el cambio climático se refleja en cada partido. Las imágenes de jugadores hidratándose en medio del juego son, para Greenpeace, un recordatorio urgente de la relación entre la actividad humana y los fenómenos naturales.

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Un llamado a la acción

La organización ambientalista utiliza la visibilidad del evento para motivar a la audiencia a involucrarse en la protección del planeta. “Hoy estamos aquí junto a Kanan para crear conciencia, pero necesitamos que más personas se unan a la causa”, afirman representantes de Greenpeace, quien también ha exigido al gobierno de México a no olvidar la emergencia climática durante el Mundial 2026.

La agrupación insiste en que las soluciones deben ir más allá de la adaptación al calor extremo. “El verdadero desafío es reducir las emisiones, proteger los ecosistemas y transformar nuestros hábitos antes de que el calor haga imposible cualquier juego, o cualquier vida”.

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De acuerdo con el mensaje de Greenpeace, la experiencia vivida en el mundial 2026 debe ser un punto de inflexión. “No es suficiente celebrar goles si afuera de la cancha el planeta pierde”, concluyen.

La irrupción de pausas obligatorias para hidratarse en el máximo torneo de fútbol mundial revela que los efectos del cambio climático son innegables y requieren respuestas urgentes, no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos sociales.

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