"Me siento bien con el trabajo que hago", expresó. "No es fácil, y tienes que cuidarte la espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso de esto", añadió. "Estoy defendiendo a la gente que no puede defenderse. Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?", concluyó.