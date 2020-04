De acuerdo con Molina Félix, las luchas sociales en México no se originan por temas como pobreza. “Hubo momentos en la historia del país mucho más fuertes, como la crisis de la plata entre 1891 y 1893, una crisis económica tremenda, pero no pasó nada. La economía no hace que la lucha social salga, no es un detonador”, dijo.