“Podemos observar cómo tiene una enfermedad respiratoria, tiene la respiración comprometida. Lo bueno es que tiene un nivel de oxígeno de 92%. Ahorita el paramédico me indicó que tiene 39 de temperatura y síntomas compatibles con el cuadro clínico de COVID-19. Ya la van a canalizar al hospital más cercano. Esta señora se deterioró muy rápido, al no poder respirar salió a pedir ayuda. No para de toser. Esto es serio, la gente tiene que hacer conciencia”, reflexionó la mujer que grabó los videos.