Ante la confusión, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, volvió a asegurar que el empleo de los barbijos no beneficia ante la propagación del virus: “No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias".