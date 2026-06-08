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Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de manera rápida

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

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Licencia de Conducir Edomex
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles donde los mexiquenses podrán tramitar su licencia de conducir (GEM)

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles donde los mexiquenses podrán tramitar su licencia de conducir.

La propuesta pretende acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Amecameca

  • Calle Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 11, 12 y 13 de junio de 2026

Chalco

  • Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
  • 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2026

Chimalhuacán

  • Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. Estacionamiento de plaza Chimalhuacán.
  • 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2026

Cuautitlán Izcalli

  • Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Estacionamiento de outlets punta norte.
  • 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2026
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Ecatepec

  • Calle Benito Juárez Sur, Mz. 022, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 12 de junio de 2026

Jocotitlán

  • Calle Constituyentes 1, Col. Centro, C.P. 50700, Jocotitlán, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 9 y 10 de junio de 2026

Juchitepec

  • Calle Gabriel Ramos Millán s/n, Mz. 023, Col. Centro, C.P. 56860, Juchitepec, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 9 y 10 de junio de 2026

Nezahualcóyotl

  • Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estacionamiento estadio Neza 86.
  • 8, 9, 10 y 11 de junio de 2026

Tezoyuca / Tequisistlán

  • Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020, Tequisistlán, Estado de México. Campo deportivo ejidal.
  • 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2026

Temascalcingo

  • Calle Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 50400, Temascalcingo de José María Velasco, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 11, 12 y 13 de junio de 2026
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Valle de Bravo

  • Calle 5 de Febrero 100, Col. Centro, C.P. 51200, Valle de Bravo, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • 9, 10, 11, 12 y 13 de junio de 2026

Documentos para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Costos por tramitar el permiso

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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