México

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

Lo que comenzó como una propuesta cultural vinculada al Mundial 2026 derivó en una ola de críticas y burlas que se expandieron más allá del video oficial de la canción

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Julieta Venegas con expresión seria, en un collage con memes que la satirizan: uno en una cama de billetes, otro con Hades y el último en cama diciendo 'No debí'
La cantante Julieta Venegas es el foco de un collage de memes virales en redes sociales, que satirizan su participación en recientes temas musicales. (Facebook: Julieta Venegas / Captura de pantalla)

La controversia alrededor de “La niña futbolista” continúa creciendo y ha colocado a Julieta Venegas en el centro de una de las discusiones más intensas de su carrera reciente. Lo que comenzó como una propuesta cultural vinculada al Mundial 2026 derivó en una ola de críticas, burlas y memes que se expandieron más allá del video oficial de la canción.

El tema, presentado por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue concebido como una pieza para promover la inclusión y la participación de niñas y adolescentes en el futbol. Sin embargo, la recepción en redes sociales ha estado lejos de ser unánime.

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La situación escaló cuando el videoclip oficial apareció con los comentarios deshabilitados en YouTube. A partir de ese momento, usuarios trasladaron sus opiniones a otros contenidos de la cantante, incluyendo colaboraciones como “Volver a ti”, junto a Bronco, y “Tengo que contarte”, grabada con Natalia Lafourcade.

Entre los mensajes que comenzaron a multiplicarse destacan frases como: “Julieta, el fútbol es unión, y esa canción me parece que divide” o “¿Para qué desactivan los comentarios?”.

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Mientras el videoclip supera 1.6 millones de reproducciones y acumula más de 13 mil “me gusta”, la conversación digital se ha mantenido dominada por cuestionamientos, videos satíricos y memes que han convertido a la intérprete en tendencia durante varios días consecutivos.

Meme de dos paneles: arriba, una joven comiendo pizza y un hombre riendo con texto "Mírenla, aguantando el hate"; abajo, mujer comiendo con texto "No como la señorita"
Julieta Venegas es blanco de hate en redes sociales por su nueva canción "La niña futbolista" (Facebook: Cosas naquísimas)
Meme de dos paneles con Jack Black como Nacho y Esqueleto. Nacho reacciona sorprendido ante la imagen superpuesta de Julieta Venegas y "La Niña Futbolista"
Memes que parodian la controversia en torno a Julieta Venegas y la canción "La niña futbolista" inundan las redes sociales. (Facebook)
Meme en dos paneles. Arriba: Figuras con 'FIFA', 'México' y pregunta. Abajo: Julieta Venegas sonríe con hombre, bandera mexicana, texto de su canción del Mundial
El meme viral, que usa una escena de 'Breaking Bad', refleja la reacción en redes sociales a la polémica canción 'La Niña Futbolista' de Julieta Venegas para el Mundial. (Facebook)
Captura de pantalla de un meme en español que dice 'ES UN MILAGRO' burlándose de la canción de Julieta Venegas, con una foto de ella cantando en un coro
Memes sobre la polémica canción "La niña futbolista" de Julieta Venegas para el Mundial de México 2026 inundan las redes sociales con humor ácido. (Facebook)
Un collage de memes con el rostro de Julieta Venegas sobre un personaje de Los Simpsons y otros personajes de la serie con textos irónicos
Usuarios de redes sociales crean memes satíricos para comentar la controversia generada por Julieta Venegas y su canción "La niña futbolista". (Facebook)
La cantante Julieta Venegas yace recostada con los ojos cerrados sobre una enorme cama de billetes de dólar estadounidenses. Viste una camisa azul y un abrigo oscuro
Un meme muestra a Julieta Venegas recostada sobre una pila de billetes de dólar, ironizando sobre la controversia generada por su canción "La niña futbolista" y su participación en el Mundial 2026. (Facebook)
Caricatura de Hades con expresión molesta y pulgar hacia arriba. De fondo, paisaje desértico con montaña y texto "2027". Arriba, se lee "Sra. Venegas, el Mundial Femenil está por allá"
Un meme con Hades de Hércules y la fecha 2027 ironiza sobre la polémica de Julieta Venegas en relación con el Mundial Femenil y la canción "La niña futbolista", viralizándose en redes sociales. (Facebook)
Meme de dos paneles. Arriba: Julieta Venegas cantando con un micrófono y un coro de mujeres. Abajo: Paisaje helado con la frase en mayúsculas 'ESTÁ HORRIBLE'
Usuarios de redes sociales critican la canción 'La Niña Futbolista' de Julieta Venegas con memes que se hacen virales por su contenido. (Facebook)
Imagen dividida: arriba, Julieta Venegas y coro cantan, con texto "comentarios desactivados"; abajo, un meme animado de una persona en cama arrepentida
Usuarios de redes sociales reaccionan con memes a la desactivación de comentarios en el video musical de Julieta Venegas "La Niña Futbolista" tras la controversia. (Facebook)

¿Por qué “La niña futbolista” genera tanto rechazo?

El rechazo hacia la canción “La niña futbolista” se origina principalmente por su asociación política, el estilo musical monótono y los cuestionamientos sobre el anacronismo de la letra.

Aunque la intención era promover la inclusión y el empoderamiento femenino en el deporte, el lanzamiento generó críticas en redes sociales y llevó a la artista a desactivar los comentarios en sus plataformas de video.

Vinculación con el gobierno federal

  • La presentación ocurrió durante una conferencia oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • El proyecto contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.
  • Parte de la audiencia interpretó la iniciativa como un mensaje político asociado al gobierno federal.

Un sonido alejado del ambiente futbolero

  • Numerosos aficionados consideraron que la canción carece de la energía que suele caracterizar a los temas relacionados con los mundiales.
  • En redes sociales aparecieron críticas que describen la propuesta como lenta, melancólica o poco festiva.
  • Usuarios compararon la canción con otros himnos deportivos que apelan a la celebración colectiva.
Captura de pantalla de YouTube con Julieta Venegas en un videoclip y la sección de comentarios abierta, mostrando críticas de usuarios
Usuarios migraron las críticas contra Julieta Venegas a todos sus videoclips en YouTube. (YouTube: Julieta Venegas)

Una letra considerada desactualizada

  • La pieza es una nueva versión de una canción infantil creada originalmente por Patita de Perro.
  • El relato gira en torno a una niña que enfrenta obstáculos para jugar futbol debido a prejuicios de género.
  • Algunos críticos argumentan que el contexto actual del futbol femenil es distinto, con ligas profesionales consolidadas y competencias internacionales de gran alcance.

La decisión de desactivar comentarios

  • La eliminación de la sección de comentarios en YouTube fue interpretada por algunos usuarios como una forma de evitar las críticas.
  • Esto provocó que la conversación migrara a otros videos del canal oficial de la artista.
  • La medida también alimentó la producción de memes y publicaciones satíricas relacionadas con la polémica.
Julieta Venegas canta frente a un micrófono, vestida de blanco, rodeada por un coro de mujeres con camisetas moradas en un escenario iluminado
Julieta Venegas interpreta una nueva versión de "La niña futbolista" junto a un coro femenino, destacando el poder de la música. (Julieta Venegas: YouTube)

Patita de Perro sale en defensa de Julieta Venegas

Ante la controversia, Nacho Pata, integrante de Patita de Perro, publicó un comunicado para aclarar varios puntos sobre el proyecto.

El músico aseguró que “La niña futbolista” no fue concebida como la canción oficial del Mundial 2026 y explicó que surgió para acompañar la entrega simbólica de boletos a una niña destacada en actividades relacionadas con el futbol.

También afirmó que nadie recibió pago por participar en la grabación y defendió el objetivo social de la iniciativa.

“Puede ser que no les haya gustado su versión, o la nuestra, o tal vez ninguna; también puede ser que no estén de acuerdo con la Presidenta o con cualquier cosa, eso es absolutamente válido”, escribió.

Asimismo, pidió que las diferencias se expresen mediante argumentos y debate, evitando la agresión verbal. “Solo es una canción para niños, no se sientan amenazados, por favor”, añadió.

Por ahora, Julieta Venegas ha optado por no responder directamente a la oleada de comentarios. Su postura pública se mantiene en el mensaje que dio al presentar la canción: “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”.

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