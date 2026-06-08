Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

La controversia alrededor de “La niña futbolista” continúa creciendo y ha colocado a Julieta Venegas en el centro de una de las discusiones más intensas de su carrera reciente. Lo que comenzó como una propuesta cultural vinculada al Mundial 2026 derivó en una ola de críticas, burlas y memes que se expandieron más allá del video oficial de la canción.
El tema, presentado por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue concebido como una pieza para promover la inclusión y la participación de niñas y adolescentes en el futbol. Sin embargo, la recepción en redes sociales ha estado lejos de ser unánime.
PUBLICIDAD
La situación escaló cuando el videoclip oficial apareció con los comentarios deshabilitados en YouTube. A partir de ese momento, usuarios trasladaron sus opiniones a otros contenidos de la cantante, incluyendo colaboraciones como “Volver a ti”, junto a Bronco, y “Tengo que contarte”, grabada con Natalia Lafourcade.
Entre los mensajes que comenzaron a multiplicarse destacan frases como: “Julieta, el fútbol es unión, y esa canción me parece que divide” o “¿Para qué desactivan los comentarios?”.
PUBLICIDAD
Mientras el videoclip supera 1.6 millones de reproducciones y acumula más de 13 mil “me gusta”, la conversación digital se ha mantenido dominada por cuestionamientos, videos satíricos y memes que han convertido a la intérprete en tendencia durante varios días consecutivos.
¿Por qué “La niña futbolista” genera tanto rechazo?
El rechazo hacia la canción “La niña futbolista” se origina principalmente por su asociación política, el estilo musical monótono y los cuestionamientos sobre el anacronismo de la letra.
PUBLICIDAD
Aunque la intención era promover la inclusión y el empoderamiento femenino en el deporte, el lanzamiento generó críticas en redes sociales y llevó a la artista a desactivar los comentarios en sus plataformas de video.
Vinculación con el gobierno federal
- La presentación ocurrió durante una conferencia oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
- El proyecto contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.
- Parte de la audiencia interpretó la iniciativa como un mensaje político asociado al gobierno federal.
Un sonido alejado del ambiente futbolero
- Numerosos aficionados consideraron que la canción carece de la energía que suele caracterizar a los temas relacionados con los mundiales.
- En redes sociales aparecieron críticas que describen la propuesta como lenta, melancólica o poco festiva.
- Usuarios compararon la canción con otros himnos deportivos que apelan a la celebración colectiva.
Una letra considerada desactualizada
- La pieza es una nueva versión de una canción infantil creada originalmente por Patita de Perro.
- El relato gira en torno a una niña que enfrenta obstáculos para jugar futbol debido a prejuicios de género.
- Algunos críticos argumentan que el contexto actual del futbol femenil es distinto, con ligas profesionales consolidadas y competencias internacionales de gran alcance.
La decisión de desactivar comentarios
- La eliminación de la sección de comentarios en YouTube fue interpretada por algunos usuarios como una forma de evitar las críticas.
- Esto provocó que la conversación migrara a otros videos del canal oficial de la artista.
- La medida también alimentó la producción de memes y publicaciones satíricas relacionadas con la polémica.
Patita de Perro sale en defensa de Julieta Venegas
Ante la controversia, Nacho Pata, integrante de Patita de Perro, publicó un comunicado para aclarar varios puntos sobre el proyecto.
El músico aseguró que “La niña futbolista” no fue concebida como la canción oficial del Mundial 2026 y explicó que surgió para acompañar la entrega simbólica de boletos a una niña destacada en actividades relacionadas con el futbol.
PUBLICIDAD
También afirmó que nadie recibió pago por participar en la grabación y defendió el objetivo social de la iniciativa.
“Puede ser que no les haya gustado su versión, o la nuestra, o tal vez ninguna; también puede ser que no estén de acuerdo con la Presidenta o con cualquier cosa, eso es absolutamente válido”, escribió.
Asimismo, pidió que las diferencias se expresen mediante argumentos y debate, evitando la agresión verbal. “Solo es una canción para niños, no se sientan amenazados, por favor”, añadió.
PUBLICIDAD
Por ahora, Julieta Venegas ha optado por no responder directamente a la oleada de comentarios. Su postura pública se mantiene en el mensaje que dio al presentar la canción: “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD