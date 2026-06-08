Filtran presunta lista de participantes de LCDLFMX 4 mientras su productora promete sorprender al público

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

A poco más de un mes del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, las especulaciones sobre quiénes integrarán el nuevo elenco ya dominan las conversaciones en redes sociales.

Mientras diversas cuentas especializadas han comenzado a difundir una supuesta lista de participantes confirmados, la productora Rosa María Noguerón asegura que el reality aún guarda varias sorpresas para la audiencia.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, Noguerón adelantó que el equipo de producción quedó satisfecho con la combinación de personalidades seleccionadas para esta temporada.

Dos de los nombres que más sonaron en semanas recientes fueron los de Yeri Mua y Emiliano Aguilar. Sin embargo, la propia productora confirmó que ninguno formará parte del proyecto.

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Sobre Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, explicó que existieron conversaciones formales, pero factores ajenos a la producción impidieron concretar su participación.

“Creo que es una gran personalidad y tuvimos pláticas con él. Sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar”, señaló.

Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, confirmó el acercamiento con Emiliano Aguilar y Yeri Mua para el reality, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. (Instagram: Emiliano Aguilar, Rosa María Noguerón, Yeri Mua)

En el caso de Yeri Mua, la influencer habría mostrado reservas respecto al formato de aislamiento que exige el programa. Además, previamente había expresado que los incentivos económicos de este tipo de proyectos no resultaban especialmente atractivos para figuras con el alcance digital que posee actualmente.

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Noguerón destacó que el atractivo del reality trasciende el premio económico, que en esta edición asciende a 4 millones de pesos.

"En La Casa de los Famosos ganas mucho más que dinero. Todos los famosos que están con nosotros van por el cariño del público y por el reconocimiento que le da la gente", afirmó.

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Aunque la producción mantiene hermetismo sobre el elenco oficial, diversas filtraciones apuntan a que algunas celebridades ya habrían cerrado negociaciones para ingresar a la casa.

Entre los nombres que más se repiten en las listas difundidas en plataformas digitales aparecen:

Laura Flores

Karina Torres

Karenka

Cinthia Kitbo

Mariana Ochoa

Raquel Garza

Además, reportes señalan que Ernesto Laguardia continúa en negociaciones con la producción y su incorporación todavía no estaría completamente definida.

Karina Torres ha sido buscada por la producción de La Casa de los Famosos México desde 2025. (Foto: RS)

Un reality marcado por récords y controversias

Desde su estreno en 2023, La Casa de los Famosos México se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de TelevisaUnivision y Endemol.

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La primera temporada alcanzó cifras históricas de audiencia y coronó a Wendy Guevara como ganadora, en una final que fue seguida incluso en plazas públicas de distintas ciudades.

La segunda edición elevó todavía más el interés del público gracias a los constantes conflictos entre participantes. Sin embargo, también enfrentó fuertes cuestionamientos tras diversas polémicas protagonizadas por Adrián Marcelo, situación que provocó la salida de anunciantes y generó debate público sobre los contenidos televisivos.

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La tercera temporada mantuvo buenos niveles de audiencia, aunque una parte de los seguidores la consideró menos explosiva que sus antecesoras.

Hasta ahora, los campeones del reality han sido Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris.

La cuarta temporada podrá seguirse las 24 horas a través de ViX, mientras que las galas semanales serán transmitidas por Las Estrellas y Canal 5.

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