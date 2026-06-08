Alfredo Adame reta otra vez a Sergio Mayer y anuncia su nuevo reality con Roberto Palazuelos y Cuauhtémoc Blanco

Alfredo Adame lanza un nuevo desafío público contra Sergio Mayer y mantiene la propuesta de un combate de exhibición. - Foto: Infobae México.

Alfredo Adame volvió a encender la polémica al lanzar un nuevo desafío público contra Sergio Mayer y anunciar que prepara un reality show que reunirá a diversas personalidades del entretenimiento. El conductor aseguró que el proyecto se realizará entre finales de julio y principios de agosto en su casa, donde convivirán celebridades, invitados especiales y amigos cercanos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Adame respondió a los comentarios que previamente realizó Mayer sobre la posibilidad de enfrentarse en un combate de exhibición. Lejos de bajar el tono, el actor insistió en que su rival evita cualquier confrontación directa y reiteró su invitación para resolver sus diferencias sobre el cuadrilátero.

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Además de la controversia, Adame adelantó detalles de la producción que planea realizar en su residencia, una propuesta que combinará convivencia, actividades recreativas y reuniones con figuras reconocidas del espectáculo y la vida pública.

Adame vuelve a la carga contra Mayer

Adame adelanta que el reality show tendrá un grupo base de participantes y la llegada constante de invitados para convivir y hacer actividades. - (Alfredo Adame)

La tensión entre ambos personajes resurgió luego de que Sergio Mayer rechazara participar en un combate de exhibición. El exdiputado argumentó que ninguno de los dos está en edad para ese tipo de espectáculos y consideró más útil enfocar la conversación en temas de interés social.

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Sin embargo, Adame respondió de manera frontal. “¿A qué voy a ir yo al Congreso? Lo que yo acepto la invitación es a que se suba al ring y le ponga sus cachetadas por hocicón”, declaró ante los medios.

El conductor también aseguró que Mayer le tiene miedo. “Me tiene mucho miedo, porque yo hubiera dicho inmediatamente: ‘Pues órale, va’. Ya que se deje de m****** y que se suba”, expresó, elevando nuevamente el tono de una rivalidad que ha generado numerosas reacciones.

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El reality que promete reunir a un multi elenco

El conductor anuncia que prepara un reality show en su casa entre finales de julio y principios de agosto con celebridades e invitados especiales. - (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Más allá de la disputa, Adame reveló que trabaja en un reality show que se desarrollará en su propia casa. La idea surgió mientras hablaba sobre la celebración de cumpleaños de Jorge “El Burro” Van Rankin, con quien comparte fechas cercanas para festejar.

Según explicó, el formato contará con un grupo base de participantes y la llegada constante de invitados para convivir, nadar, conversar y participar en diversas actividades. “Se me ocurrió hacer un reality en mi casa”, comentó.

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Entre los nombres que mencionó se encuentran Roberto Palazuelos, conocido como “El Diamante Negro”, Cuauhtémoc Blanco, la Señora Católica y Poncho de Nigris. También señaló que existe la posibilidad de que Eduin Caz forme parte del proyecto, además de otros invitados que aún están por confirmarse.

La postura de Mayer ante la controversia

Sergio Mayer rechaza el combate de exhibición y argumenta que la edad de ambos no es adecuada para ese tipo de espectáculo. - (Foto: X/@SergioMayerb)

Antes de las declaraciones de Adame, Sergio Mayer había dejado clara su posición respecto al reto. El también actor consideró que un enfrentamiento físico no aporta nada y señaló que prefiere privilegiar el diálogo.

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Mayer sostuvo que, por su edad y por la responsabilidad que implica su trayectoria pública, no ve apropiado participar en un espectáculo de ese tipo. En lugar de ello, propuso intercambiar ideas sobre iniciativas que beneficien a niños y familias en México.

Asimismo, pidió prudencia al abordar temas relacionados con su entorno familiar y calificó como desagradables algunos comentarios que han surgido en medio de la disputa mediática.

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Una rivalidad que sigue dando de qué hablar

La disputa se aviva tras la participación de Alfredo Adame en Ring Royale y su enfrentamiento con Carlos Trejo, que genera conversación en redes sociales. - (Youtube)

El intercambio de declaraciones ocurre después de la participación de Alfredo Adame en Ring Royale, evento que reunió a figuras del espectáculo y que provocó una intensa conversación en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados fue su enfrentamiento con Carlos Trejo, una aparición que dividió opiniones entre quienes respaldaron su actuación y quienes cuestionaron su desempeño dentro del ring.

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Mientras Sergio Mayer apuesta por cerrar el capítulo con diálogo, Adame mantiene abierta la posibilidad de un combate y, al mismo tiempo, se prepara para lanzar un reality que promete reunir a varios nombres conocidos del entretenimiento. Por ahora, la confrontación continúa y el desafío sigue sobre la mesa.