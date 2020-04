“Ante cuadros respiratorios consultar, y siempre buen lavado de manos, que ayuda a prevenir este y muchos otros virus. Cuando era chico, me habían enseñado que al toser o al estornudar me tenía que tapar con las manos. Pero hace once años, en 2009, con la pandemia (gripe H1N1), aprendimos que esto no es lo mejor, porque cuando hacemos esto nuestras manos quedan muy altamente colonizadas con microorganismos. Lo mejor es lo que llamamos etiqueta de tos, toser o estornudar al pliegue del codo, con el que habitualmente no tocamos a nadie. E igual siempre después es recomendable lavarnos las manos, con agua y jabón o alcohol en gel”, dijo Lopardo.