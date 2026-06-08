Banxico: precio de las monedas de oro y plata este lunes

Ante incertidumbre por la inflación y los aumentos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.
Una de las opciones más comunes para ello es la adquisición de monedas de oro y plata, en sus diferentes versiones que, además de ser bellas piezas, sirven como una inversión un tanto segura.
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Esto se debe a que el valor de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.
Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los precios para este lunes 8 de junio.
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Oro y plata
El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.
Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.
Centenario de oro
Compra
81.100 pesos en Citibanamex
80.770 pesos en Banorte
Venta
94.100 pesos en Citibanamex
102.865 pesos en Banorte
99.954 pesos en Banregio
Onza de plata
Compra
1.178 pesos en Banco Azteca
1039.75 pesos en Banorte
Venta
1.378 pesos en Banco Azteca
1548.65 pesos en Banorte
1462 pesos en Banregio
Otras monedas de oro
Hidalgo de oro: 16.144 pesos en compra y 20.659 pesos en venta en Banorte
Azteca de oro: 32.288 pesos la compra y 41.317 pesos la venta en Banorte
En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.
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Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata
Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para hacerlo, mismos que cambian según el banco.
Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:
Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.
Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.
Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.
Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.
Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.
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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.
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