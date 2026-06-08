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Banxico: precio de las monedas de oro y plata este lunes

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el valor de las piezas de estos metales preciosos

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El precio de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)
El precio de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Ante incertidumbre por la inflación y los aumentos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para ello es la adquisición de monedas de oro y plata, en sus diferentes versiones que, además de ser bellas piezas, sirven como una inversión un tanto segura.

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Esto se debe a que el valor de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los precios para este lunes 8 de junio.

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Oro y plata

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Centenario de oro

Compra

81.100 pesos en Citibanamex

80.770 pesos en Banorte

Venta

94.100 pesos en Citibanamex

102.865 pesos en Banorte

99.954 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.178 pesos en Banco Azteca

1039.75 pesos en Banorte

Venta

1.378 pesos en Banco Azteca

1548.65 pesos en Banorte

1462 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16.144 pesos en compra y 20.659 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 32.288 pesos la compra y 41.317 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para hacerlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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