Para Mauas, el uso de barbijo indiscriminado a nivel comunitario no es acosejable: “La mascarilla no proporciona suficiente prevención y lo que notamos es que muchas personas que los utilizan lo están haciendo mal ya que no están habituadas a usarlos. Es importante conocer la técnica correcta para colocarlo, removerlo y entender que un barbijo de papel no es reutilizable”.