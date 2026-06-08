Beca Rita Cetina 2026: qué hacer si te aparece estatus rechazado o baja

La Beca Rita Cetina otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno inscrito en primarias públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si registraste a tu hijo o hija en la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria y al consultar el portal te aparece estatus “rechazado” o “baja”, hay pasos concretos que puedes seguir.

Antes de acudir a cualquier oficina, conviene entender qué significa cada estatus y por qué ocurre.

La beca otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno inscrito en primarias públicas, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares.

El portal oficial permite consultar el estatus del registro antes de acudir a recoger la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa cada estatus en el portal

El portal oficial de la Beca Rita Cetina muestra tres posibles resultados al ingresar el folio del estudiante: “activo”, “rechazado” o “baja”.

Solo el estatus “activo” confirma que el menor fue incorporado al programa y que la familia será convocada para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Las tarjetas se entregarán entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, según el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Todos los trámites de la beca deben realizarse únicamente a través de canales oficiales.(Captura de pantalla programasparaelbienestar.gob.mx)

La información sobre fecha, lugar y horario se da a conocer través de la escuela del estudiante y los canales estatales oficiales de WhatsApp habilitados para este fin.

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Cada una de las 32 entidades federativas tiene un canal específico, el cual se puede consultar a través del siguiente enlace: (https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar).

Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que la entrega en escuelas de varias alcaldías, entre ellas Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc arrancó desde el 25 de mayo.

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La tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente con el primer depósito. (Foto: Programas para el Bienestar)

Para las escuelas que no aparecen en las primeras convocaciones, Zarza Segura aclaró a través de su perfil de Facebook que la lista no es definitiva y que todos los planteles serán atendidos, ya sea en sus instalaciones o en sedes alternas.

¿Qué hacer si te aparece estatus rechazado o baja?

Quienes encuentren estatus “rechazado” o “baja” no serán convocados para recoger la tarjeta.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecieron que estos estatus indican que el registro no cumplió con los requisitos del programa.

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El programa no permite recuperar el beneficio durante el ciclo vigente si el registro fue rechazado. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Al no ser aceptado para formar parte de la beca, el beneficio de 2,500 pesos mexicanos no puede otorgarse durante el ciclo vigente 2025-2026.

Las familias afectadas deberán esperar a la siguiente convocatoria.

Estas son las razones por las que el programa rechaza solicitudes

Los motivos de rechazo más frecuentes, según la Coordinación Nacional, son los siguientes:

estudiante o del tutor (un carácter erróneo en los 18 dígitos genera rechazo automático). Captura incorrecta de la CURP del(un carácter erróneo en los 18 dígitos genera rechazo automático).

Uso de una CURP no certificada .

Errores en los datos del alumno frente al Sistema de Información y Gestión Educativa.

Inconsistencias en los documentos cargados, y duplicidad con otros programas federales como la Beca Benito Juárez.

Infografía que ilustra los motivos comunes de rechazo en solicitudes de programas de apoyo, como errores en la CURP, datos del alumno, inconsistencias documentales y duplicidad con becas Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, señaló que todos los tutores tienen la obligación de contar con una CURP certificada.

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La CURP certificada es aquella que se encuentra validada por la Dirección General del Registro Civil.

Para identificar el motivo exacto del rechazo y recibir orientación, las autoridades recomiendan acudir primero a la escuela del alumno para verificar que los datos del aspirante en el sistema educativo sean correctos.

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Errores en la CURP o en los datos del alumno son causas frecuentes de rechazo en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el problema es la CURP, el tutor debe dirigirse a la oficina del Registro Civil más cercana o a un módulo de Registro Nacional de Población (RENAPO) para certificarla.

Los documentos que debes llevar el día de la entrega

Para quienes sí tienen estatus “activo”, la entrega de la tarjeta es presencial y solo la puede realizar la madre, padre o tutor que realizó el registro original. No es posible enviar a un tercero.

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Los documentos obligatorios que debe presentar el responsable registrado, en original y copia, son los siguientes:

Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Acta de nacimiento y de CURP del alumno o alumna.

La CURP debe estar certificada por el Registro Civil para completar el proceso de validación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin la documentación completa, el personal facultado no tiene autorización para entregar la tarjeta.

La Coordinación Nacional advierte que no se deben entregar documentos a intermediarios y que la entrega solo se realiza en los puntos oficiales y bajo notificación previa.

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