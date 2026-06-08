México

Verónica Castro será homenajeada como reina LGBT+ en la Marcha del Orgullo: “Quiero que me corones con mi pueblo”

La actriz y conductora recibirá un reconocimiento especial por su cercanía con la diversidad y el cariño que ha mantenido durante décadas con quienes forman parte de la comunidad

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La Marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México rinde homenaje a Verónica Castro por su trayectoria artística y su respaldo a la diversidad sexual. - (Vix)
La Marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México rinde homenaje a Verónica Castro por su trayectoria artística y su respaldo a la diversidad sexual. - (Vix)

La próxima Marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México tendrá uno de sus momentos más emotivos con el homenaje que recibirá Verónica Castro, una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. El reconocimiento destaca su trayectoria artística y el respaldo que ha mostrado a lo largo de los años hacia integrantes de la diversidad sexual.

La noticia fue confirmada por Ángelo Diez, cantante, activista y presidente del comité organizador Gay Pride, quien reveló detalles en el programa Ventaneando de la participación de la estrella mexicana durante las actividades programadas para el próximo 27 de junio.

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Más que una distinción simbólica, el homenaje busca celebrar el vínculo que Verónica Castro ha construido con varias generaciones de seguidores que la consideran una figura entrañable dentro de la cultura popular mexicana.

Un reconocimiento que tardó dos años en concretarse

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy.
Angello Diep, cantante y presidente del comité organizador Gay Pride, confirma la participación de Verónica Castro en las actividades del próximo 27 de junio. - (Captura de pantalla / YouTube)

De acuerdo con Angello Diep, la invitación para que Verónica Castro formara parte de esta celebración no fue algo reciente. El organizador explicó que durante dos años intentaron convencerla de aceptar el reconocimiento.

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“Teníamos dos años invitándola. Y entonces, este año, volví a insistir, recibo una llamada al día siguiente en mi celular y me dice: ‘Angello soy Vero’”, recordó con emoción.

La respuesta de la artista sorprendió al activista, quien aseguró que el acercamiento ocurrió de manera directa. Desde ese momento comenzó a tomar forma una participación que promete convertirse en uno de los instantes más esperados de la jornada.

“No quiero que me coronen en una conferencia”

(Foto Twitter: @vrocastroficial)
El reconocimiento en la Marcha del Orgullo LGBT+ busca celebrar el vínculo de Verónica Castro con varias generaciones dentro de la cultura popular mexicana. - (Foto Twitter: @vrocastroficial)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la condición que puso la propia conductora para recibir el homenaje. Según relató Diep, Verónica Castro tenía claro cómo deseaba vivir ese momento.

“Yo estoy muy agradecida, pero yo no quiero que me coronen en una conferencia. Yo quiero que me corones con mi pueblo”, expresó la artista, dejando en evidencia el cariño que siente por quienes la han acompañado durante su carrera.

Por esa razón, el reconocimiento se realizará frente al público que asista a las actividades de la Marcha del Orgullo. La intención es que el homenaje ocurra en un ambiente cercano y rodeado de las personas que han seguido su trayectoria durante décadas.

Una figura querida por generaciones

Verónica Castro anunció su retiro tras el escándalo por su supuesta boda con Yolanda Andrade (Foto: Captura de pantalla/Televisa)
Angello Diep afirma que el comité organizador tardó dos años en concretar la invitación para que Verónica Castro aceptara el homenaje. - (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

Como parte del programa, Verónica Castro llegará a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde se realizará una remembranza de su historia artística antes de que dirija un mensaje a la comunidad.

“Verito no va a ir en el carro, sería mucho esfuerzo. Va a llegar literal a Bellas Artes, se va a hacer una remembranza de su historia y ella va a entrar y va a decir unas palabras a la comunidad”, explicó Angello.

El organizador destacó la relevancia de la actriz dentro de la cultura nacional al señalar que “Vero es una institución, o sea, Vero es parte de la cultura mexicana”, una afirmación que resume el impacto que ha tenido en varias generaciones de espectadores.

El agradecimiento de Verónica Castro a la comunidad

Verónica Castro explica que acepta el homenaje por sus amigos de la comunidad LGBT+ que la acompañaron en su carrera, como maquillistas y peinadores. - (The Grosby Group)
Verónica Castro explica que acepta el homenaje por sus amigos de la comunidad LGBT+ que la acompañaron en su carrera, como maquillistas y peinadores. - (The Grosby Group)

Detrás de su decisión de aceptar este homenaje existe una razón profundamente personal. De acuerdo con Diep, la propia actriz compartió el motivo por el que decidió formar parte de la celebración.

“Yo lo hago por mis amigos, que desde chica, desde joven, eran de la comunidad, los que me maquillaban, los que me peinaban, los amo y siento que estoy en deuda con ellos”, comentó Verónica Castro.

Sus palabras han sido recibidas como una muestra de afecto y gratitud hacia quienes la acompañaron en distintos momentos de su vida profesional. Ahora, esa relación será reconocida públicamente en una celebración que promete reunir emoción, memoria y orgullo en torno a una de las grandes figuras del entretenimiento mexicano.

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