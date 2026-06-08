Selección de España reacciona al recibimiento de aficionados mexicanos en Puebla: “Es irreal”

España jugará contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc (X@SpainIsFootball)

Miles de aficionados aguardaron la llegada de la Selección de España a su hotel en Puebla, desatando una ola de entusiasmo en la ciudad. El equipo europeo, también conocido como la Furia Roja, regresó a México tras cuatro décadas de ausencia, lo que convirtió el recibimiento en un hecho singular para los seguidores mexicanos.

La Real Federación Española de Fútbol resaltó la magnitud del recibimiento a través de sus redes sociales, al afirmar: “El amor por España en México es irreal! Puebla se vuelca en masa para recibir a la Selección Española 40 años después de su última visita”. Las imágenes de los hinchas coreando y extendiendo banderas españolas se multiplicaron durante toda la jornada.

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España jugará contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc (X@SpainIsFootball)

El conjunto español llegó para disputar un partido amistoso frente a Perú este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, un encuentro que ha despertado gran interés tanto en Puebla como en otras regiones del país antes de que inicie el Mundial 2026. La expectación crece ante la posibilidad de ver en acción a figuras reconocidas del fútbol internacional, quienes permanecerán concentrados en el hotel antes del compromiso.

¿Cómo llegan España a su partido amistoso contra Perú?

España afronta la fase previa al Mundial con la presión de reafirmar su estatus de favorita, en tanto que Perú encara una realidad opuesta después de haber quedado al margen del torneo. El contraste es notorio: los españoles priorizan pulir su desempeño y despejar interrogantes tras el empate más reciente, mientras que los peruanos buscan mantener la motivación luego de una eliminatoria frustrante.

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El plantel dirigido por Luis de la Fuente no pudo doblegar a Irak en el último compromiso, lo que generó ciertas dudas en torno a su funcionamiento. Por ese motivo, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas consideran imprescindible sacar el máximo provecho de los partidos amistosos para ajustar detalles y consolidar el plan de juego antes del estreno mundialista. Bajo esta premisa, cada ensayo adquiere especial relevancia, aun frente a adversarios de menor nivel.

La selección peruana entrenó en el estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al amistoso con España. - créditos: FPF

Aunque quedó fuera del Mundial, Perú viene de vencer 2-1 a Haití, un resultado que ayuda a recomponer el ánimo del grupo y permite explorar variantes tácticas en medio de un proceso de renovación. Esta victoria no altera la eliminación, pero ofrece una plataforma para analizar el rendimiento de los nuevos jugadores y proyectar el futuro inmediato de la selección.

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¿Dónde ver el partido entre españoles y peruanos?

A las 19:45, ESPN México comenzará la transmisión en directo del duelo entre España y Perú, permitiendo a los aficionados seguir cada jugada y las incidencias más relevantes del enfrentamiento mediante comentarios en tiempo real.

Día: lunes 8 de junio de 2026

Hora: 19:45 horas (tiempo centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN

La programación arranca a las 18:00 con una edición especial de Fútbol Picante, enfocada en anticipar todos los aspectos del partido. En este espacio, especialistas y exjugadores analizan el momento de ambas selecciones y los factores tácticos determinantes para el desarrollo del encuentro.

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Esto representará el regreso de la Furia Roja a tierras aztecas desde 2010 cuando disputó un partido amistoso contra la Selección Mexicana en conmemoración a los 100 años de la independencia. Además, tuvieron que pasar 40 años para que el equipo europeo volviera a la ciudad poblana.