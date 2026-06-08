El Mundial sabe mejor con tequila: prepara un cantarito estilo Jalisco y arma la fiesta futbolera en casa

Ver los partidos del Mundial desde casa impulsa reuniones con familiares o amigos para vivir la emoción del futbol con comida y bebidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir los partidos del Mundial desde casa se ha convertido en una de las formas favoritas de vivir la emoción del futbol. Reunirse con familiares o amigos para apoyar a los equipos favoritos permite disfrutar cada jugada en un ambiente relajado, acompañado de buena comida y bebidas refrescantes.

Dentro de las opciones más populares para este tipo de reuniones destaca el cantarito, una preparación tradicional de Jalisco que ha trascendido generaciones gracias a su sabor fresco y su sencilla elaboración. La mezcla de tequila con jugos cítricos ofrece una combinación equilibrada que resulta ideal para una tarde de convivencia.

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Además de su sabor, esta bebida representa una parte importante de la cultura mexicana. Por ello, preparar un cantarito mientras se disfruta de los encuentros mundialistas puede ser una forma diferente de darle un toque especial a cada partido sin necesidad de salir de casa.

Una bebida tradicional que nació en tierras tequileras

El cantarito se consolida como una opción popular para acompañar los encuentros mundialistas por su mezcla de tequila y jugos cítricos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantarito tiene sus raíces en Jalisco, una entidad reconocida internacionalmente por la producción de tequila. Aunque existen diferentes variantes, la receta tradicional mantiene como base la combinación de tequila blanco, frutas cítricas y refresco de toronja.

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Su nombre proviene del recipiente de barro donde suele servirse. Estos pequeños recipientes ayudan a conservar la temperatura de la bebida y aportan una presentación característica que forma parte de la experiencia. Aunque actualmente muchas personas lo preparan en vasos convencionales, el cantarito de barro sigue siendo un símbolo de esta tradición.

Con el paso de los años, esta preparación dejó de ser exclusiva de algunas regiones jaliscienses para convertirse en una de las bebidas más representativas de México. Su popularidad ha crecido gracias a su sabor refrescante y a la facilidad con la que puede elaborarse para reuniones familiares, celebraciones o eventos deportivos.

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Ingredientes y preparación para hacer un cantarito casero

La preparación del cantarito representa cultura mexicana y permite dar un toque especial a cada partido sin salir de casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ingredientes sencillos es posible obtener una versión muy cercana a la tradicional.

Ingredientes

60 mililitros de tequila blanco

Jugo de una naranja

Jugo de un limón

Jugo de media toronja

Refresco de toronja

Hielo

Sal

Rodaja de naranja, limón o toronja para decorar

Preparación

Humedece el borde del vaso o cantarito con limón.

Escarcha con sal alrededor del borde.

Agrega suficiente hielo.

Incorpora el jugo de naranja, el jugo de limón y el jugo de toronja.

Añade el tequila blanco.

Completa la mezcla con refresco de toronja.

Revuelve suavemente.

Decora con una rodaja de naranja, limón o toronja.

La clave para obtener un mejor resultado consiste en utilizar jugos recién exprimidos. Esto permite conservar la intensidad de los sabores y lograr un equilibrio adecuado entre las notas dulces y ácidas de la preparación. También se recomienda servir la bebida inmediatamente después de prepararla para mantener la efervescencia del refresco.

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El compañero perfecto para una maratón mundialista

El cantarito se adapta a reuniones grandes y combina con botanas, nachos, tacos, carne asada, hamburguesas, quesadillas y guacamole durante el Mundial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas del cantarito es que puede adaptarse fácilmente a reuniones de cualquier tamaño. Si se espera la visita de varios amigos para ver los partidos, basta con aumentar las cantidades de los ingredientes para preparar una versión más grande que pueda compartirse durante toda la jornada.

Su perfil cítrico y refrescante lo convierte en una excelente alternativa para acompañar una amplia variedad de alimentos. Botanas, nachos, tacos, carne asada, hamburguesas, quesadillas o guacamole suelen combinar muy bien con esta bebida, creando una experiencia gastronómica completa para los aficionados al futbol.

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Además, su preparación rápida permite dedicar más tiempo a disfrutar de los encuentros deportivos y menos tiempo en la cocina. Mientras rueda el balón en la cancha y las emociones aumentan frente a la pantalla, un cantarito bien frío puede aportar ese toque festivo que suele caracterizar a las mejores reuniones.

Ver el Mundial desde casa no tiene por qué ser una experiencia sencilla o rutinaria. Con algunos ingredientes básicos, un poco de hielo y la tradición de una de las bebidas más emblemáticas de Jalisco, cualquier encuentro puede transformarse en una celebración. La combinación de futbol, convivencia y sabor mexicano convierte al cantarito en una opción ideal para quienes buscan disfrutar cada partido de una manera especial.

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