Rematan precios para el amistoso de este noche en Puebla: así recibieron los aficionados a la Selección Española

España se enfrentará a Perú este lunes 8 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en el último juego amistoso de la Furia Roja previo al Mundial 2026. (Foto: Cortesía)

Los aficionados mexicanos se reunieron este domingo en el hotel de concentración para recibir a España, que enfrentará a Perú este lunes en Puebla.

Aunque los ibéricos no podrán contar con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los fanáticos acudieron con pancartas dedicadas a jugadores como Pedri y Joan García, entre otros.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la demanda de boletos para el partido no ha cumplido con las expectativas, ya que todavía hay entradas disponibles y los precios continúan a la baja conforme se acerca la fecha del encuentro.

La llegada de España a Puebla

La Selección Española llega a Puebla (Foto: Cortesía)

La Selección de España recibió una bienvenida con música de mariachi a su llegada al Aeropuerto Internacional de Puebla la noche de este domingo 7 de junio, donde los aficionados mexicanos se dieron cita en la terminal con porras y sombreros.

PUBLICIDAD

A su llegada al hotel de concentración, varios fanáticos ya estaban esperando a la Furia Roja bajo la lluvia, con la esperanza de ver de cerca a sus jugadores favoritos. Sin importar las condiciones del clima, los seguidores se mantuvieron firmes, portando pancartas, banderas y camisetas de la selección española.

Entre las figuras que integran la selección española para el amistoso en Puebla destacan Pedri, Gavi y Joan García. Sin embargo, se prevé que el entrenador Luis de la Fuente opte por no alinear a su once titular, con el objetivo de evitar posibles lesiones antes del debut mundialista programado para el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

PUBLICIDAD

Remate en los precios de las entradas

Los aficionados no han comprado las entradas que se esperaban. (Foto: Cortesía)

Si bien la selección española recibió un gran recibimiento a su llegada a Puebla, la demanda de boletos para el amistoso no ha cumplido con las expectativas, debido a que la ausencia de jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams ha provocado que disminuya el interés hacia el partido, además del alto costo de las entradas.

A partir de esta semana, quienes adquieran boletos para el partido entre España y Perú recibirán un descuento del 30 por ciento en varias zonas del estadio. Dicha promoción fue anunciada por el gobernador de la ciudad, Alejandro Armenta.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio de la rebaja, siguen disponibles siete localidades, aunque muchos aficionados cuestionan la magnitud del descuento al ser tan próximo a la Copa del Mundo y sobre qué tanto los jugadores se vayan a tomar en serio el partido, mientras que quienes compraron con anticipación lamentan no haber esperado la promoción.

Así quedaron los precios para el España vs Perú después del ajuste:

Platea Poniente: $3,717

Platea Oriente: $3,304

Platea Plus: $3,304

Cabecera Norte: $2,644

Cabecera Sur: $2,644

Rampa Oriente: $2,313

Rampa Poniente: $2,313

La estrategia de aplicar descuentos busca incentivar la asistencia al estadio, pero la respuesta del público refleja que ni la presencia de una selección de alto perfil garantiza el lleno cuando los precios se mantienen elevados y las figuras principales están ausentes.

PUBLICIDAD

Entrenador de España habla sobre el partido

El entrenador Luis de la Fuente buscará darle minutos a la mayor cantidad de jugadores para verlos rumbo al partido de Cabo Verde

Luis De la Fuente, entrenador de España, señaló que durante el último duelo de preparación en Puebla buscará darle minutos a la mayoría de sus jugadores, con el objetivo de encontrar variantes y declararse listo para el inicio de la Copa Mundial:

“Para nosotros, el partido ante Perú es muy importante. Nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos cuatro, cinco, seis partidos de los rivales. Somos conscientes del potencial futbolístico que tiene, de la historia que tiene y lo que puede motivarles, exactamente igual que a nosotros, enfrentarlos en un escenario tan maravilloso como es este estadio y esta ciudad tan futbolera como es Puebla”, declaró el estratega

PUBLICIDAD

Sobre las lesiones de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, De la Fuente confía en que podrán recuperarse y estar listos para el inicio de la competencia mundialista:

“La lesión de Lamine es diferente a la de Víctor y la de Nico a la de Víctor. Cada uno tiene su proceso, su duración. Lo más importante es que dentro de los espacios que tenemos previstos, el día 15, se puede cumplir, se va a cumplir para ser alineados en algún momento del partido”, afirmó.

PUBLICIDAD