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Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

Hugo “N” fue detenido durante un operativo conjunto; le aseguraron un arma de uso exclusivo del Ejército

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(Imagen ilustrativa | Infobae México, Gabinete de Seguridad)
(Imagen ilustrativa | Infobae México, Gabinete de Seguridad)

Hugo “N”, alias “El 01”, identificado por las autoridades como un generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua, fue detenido durante un operativo realizado por fuerzas federales en coordinación con autoridades del Gobierno de Sonora.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas para ubicar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la región norte del país.

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Las autoridades señalaron que Hugo “N” está relacionado con diversos delitos de alto impacto y lo identifican como un presunto operador involucrado en acciones violentas en ambas entidades.

Entre las actividades que le atribuyen las dependencias de seguridad se encuentra el presunto uso de drones para realizar ataques dirigidos tanto contra grupos rivales como contra integrantes de corporaciones de seguridad.

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Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército que se encontraba en posesión del detenido. Tanto el armamento como el sospechoso fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad no precisó el municipio donde se llevó a cabo la captura ni informó sobre posibles órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con el caso.

La detención se enmarca en las acciones coordinadas que mantienen instituciones federales y estatales para ubicar y capturar a personas consideradas generadoras de violencia en distintas regiones del país.

Las autoridades federales señalaron que los trabajos conjuntos de inteligencia, investigación y despliegue operativo continuarán con el objetivo de combatir estructuras delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.

El Gabinete de Seguridad reiteró que la coordinación entre dependencias de los tres órdenes de gobierno forma parte de la estrategia para atender los delitos de alto impacto y reducir los niveles de violencia en las zonas donde operan grupos criminales.

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