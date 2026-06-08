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Niñas y niños en Palacio Nacional: así arranca el plan de México para formar a la próxima Selección

El gobierno trabaja en un proyecto a largo plazo para desarrollar la nueva generación de futbolistas en el país, a través de una serie de programas con niños y jóvenes

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El gobierno trabaja en un proyecto a largo plazo para desarrollar la nueva generación de futbolistas en el país, a través de una serie de programas con niños y jóvenes (Foto: Presidencia)
El gobierno trabaja en un proyecto a largo plazo para desarrollar la nueva generación de futbolistas en el país, a través de una serie de programas con niños y jóvenes (Foto: Presidencia)

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), presentó el Modelo Social para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano, el cual busca convertirse en un parteaguas para el semillero de nuevos jugadores y no solo estará enfocado en el Mundial 2026, sino que tendrá un objetivo a largo plazo.

Este plan se dio a conocer en la Conferencia Matutina de la Mañanera del Pueblo en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo con los representantes de los 18 equipos de la Liga Mx.

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Cómo funciona el Modelo Social

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FMF y el gobierno de México trabajan en conjunto para aprovechar el poder del futbol como una herramienta de transformación social, fortalecer comunidades y ampliar oportunidades para las nuevas generaciones.

Con este objetivo, se creó la Agenda Social Integral de Futbol Base que incluye las siguientes etapas:

  • Iniciación: De 5 a 12 años.
  • Futbol escolar: Primaria y secundaria.
  • Competencias Federadas: Sub 12 y Sub 13.

Esta agenda forma parte de las iniciativas transversales del país para apoyar la formación de nuevos futbolistas desde edades tempranas.

Después de estas etapas. todo se enfoca en la detección de talento para incorporarse a equipos Sub 14 y Sub 15 y posteriormente dar el salto al profesionalismo.

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Estadísticas sobre cuántos niños juegan al futbol en México

En 2025, se llevó a cabo la primera edición de la Copa Escolar en una modalidad de 5 vs 5, dirigida a estudiantes de Nivel Primaria, en un torneo que tiene alianza con Football for Schools de FIFA.

A lo largo de este torneo, hubieron más de 6000 escuelas participantes y 120000 estudiantes de los 32 estados de la República Mexicana.

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