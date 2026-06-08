Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria ironiza sobre el recurso del blanquiazul y afirma que carece de credibilidad, al recordar los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón en seguridad. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes con ironía y contundencia a la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria desestimó el movimiento del blanquiazul con una pregunta retórica: “¿Quién les cree? Nadie”.

“No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, señaló Sheinbaum, en referencia al historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. La presidenta también apuntó que la acción “no cala” y que el partido carece de credibilidad para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico.

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Jorge Romero, presidente del partido, responsabilizó el aumento de la violencia con la política de seguridad de AMLO: "abrazos, no balazos". Crédito: X/@JorgeRoHe

Qué acusa el PAN y por qué lo hace ahora

El Partido Acción Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra López Obrador por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales. El documento señala como evidencia más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desapariciones, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la existencia de amplias regiones del país bajo el control de cárteles del narcotráfico.

“La estrategia de López Obrador derivó en una de las peores crisis de violencia de la historia del país, y exigió una investigación internacional porque, a su juicio, nadie puede estar por encima de la justicia.”

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El PAN también justificó acudir a instancias internacionales con el argumento de que en México no existen las condiciones para garantizar investigaciones independientes, dado que las fiscalías habrían perdido autonomía y el Poder Judicial habría sido capturado políticamente por Morena.

La denuncia de Acción Nacional se dio a conocer tres días después de que López Obrador salió de su retiro político para publicar una carta en la que criticó el injerencismo de Estados Unidos y respaldó a Sheinbaum ante las amenazas a la soberanía nacional.

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@AccionNacional

El contexto político que rodea la acusación

Como parte de sus señalamientos, el PAN mencionó los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, todos integrantes de Morena, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Sin embargo, la acusación llega en un momento políticamente incómodo para el PAN: la misma semana en que la gobernadora panista Maru Campos enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, y en que Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la estrategia de López Obrador, aunque su gobierno ha impulsado acciones más directas contra los grupos criminales, incluidos operativos que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y la entrega de más de 170 líderes criminales a Estados Unidos.

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“La doctrina del conservadurismo es la hipocresía”

No es la primera vez que Sheinbaum utiliza esa frase, atribuida al escritor Carlos Monsiváis, para responder al PAN. La presidenta ha recurrido a ella de forma consistente para señalar lo que considera una contradicción estructural del partido: acusar de complicidad con el narco a otros mientras gobiernos panistas, en particular el de Calderón, implementaron la llamada “guerra contra el narco” que dejó decenas de miles de muertos y cuya responsabilidad nunca fue juzgada internacionalmente.

Frente a la denuncia ante la CPI, Sheinbaum no respondió con argumentos jurídicos sino con política: señaló la falta de credibilidad del PAN ante la opinión pública y descartó que la acción tenga algún efecto real. “No cala”, resumió.

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