México

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

La presidenta calificó de hipócrita la denuncia del PAN contra López Obrador ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. “¿Quién les cree? Nadie”, afirmó

Guardar
Google icon
AMLO, Claudia Sheinbaum, descentralización, gobierno federal
Desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria ironiza sobre el recurso del blanquiazul y afirma que carece de credibilidad, al recordar los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón en seguridad. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes con ironía y contundencia a la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria desestimó el movimiento del blanquiazul con una pregunta retórica: “¿Quién les cree? Nadie”.

No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, señaló Sheinbaum, en referencia al historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. La presidenta también apuntó que la acción “no cala” y que el partido carece de credibilidad para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Jorge Romero, presidente del partido, responsabilizó el aumento de la violencia con la política de seguridad de AMLO: "abrazos, no balazos". Crédito: X/@JorgeRoHe

Qué acusa el PAN y por qué lo hace ahora

El Partido Acción Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra López Obrador por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales. El documento señala como evidencia más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desapariciones, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la existencia de amplias regiones del país bajo el control de cárteles del narcotráfico.

“La estrategia de López Obrador derivó en una de las peores crisis de violencia de la historia del país, y exigió una investigación internacional porque, a su juicio, nadie puede estar por encima de la justicia.”

PUBLICIDAD

El PAN también justificó acudir a instancias internacionales con el argumento de que en México no existen las condiciones para garantizar investigaciones independientes, dado que las fiscalías habrían perdido autonomía y el Poder Judicial habría sido capturado políticamente por Morena.

La denuncia de Acción Nacional se dio a conocer tres días después de que López Obrador salió de su retiro político para publicar una carta en la que criticó el injerencismo de Estados Unidos y respaldó a Sheinbaum ante las amenazas a la soberanía nacional.

@AccionNacional
@AccionNacional

El contexto político que rodea la acusación

Como parte de sus señalamientos, el PAN mencionó los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, todos integrantes de Morena, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Sin embargo, la acusación llega en un momento políticamente incómodo para el PAN: la misma semana en que la gobernadora panista Maru Campos enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, y en que Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la estrategia de López Obrador, aunque su gobierno ha impulsado acciones más directas contra los grupos criminales, incluidos operativos que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y la entrega de más de 170 líderes criminales a Estados Unidos.

“La doctrina del conservadurismo es la hipocresía”

No es la primera vez que Sheinbaum utiliza esa frase, atribuida al escritor Carlos Monsiváis, para responder al PAN. La presidenta ha recurrido a ella de forma consistente para señalar lo que considera una contradicción estructural del partido: acusar de complicidad con el narco a otros mientras gobiernos panistas, en particular el de Calderón, implementaron la llamada “guerra contra el narco” que dejó decenas de miles de muertos y cuya responsabilidad nunca fue juzgada internacionalmente.

Frente a la denuncia ante la CPI, Sheinbaum no respondió con argumentos jurídicos sino con política: señaló la falta de credibilidad del PAN ante la opinión pública y descartó que la acción tenga algún efecto real. “No cala”, resumió.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAMLOPANCorte Penal InternacionalNarco en MéxicoCrimen OrganizadoEstados UnidosPolítica Mexicanaméxico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes de Ayotzinapa intentan llegar al centro de la Ciudad de México para unirse a la protesta de la CNTE

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Estudiantes de Ayotzinapa intentan llegar al centro de la Ciudad de México para unirse a la protesta de la CNTE

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

La noticia se hizo pública a través de un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco, donde la mexicana compartió su emoción por sumarse al proyecto

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

Estados Unidos niega que gobernadores de Sonora y Tamaulipas tengan permiso especial de entrada: Sheinbaum responde

El DHS confirmó que Durazo y Villarreal no cuentan con ‘parole’. Sheinbaum calificó los reportes de “apócrifos” y los atribuyó a la ultraderecha

Estados Unidos niega que gobernadores de Sonora y Tamaulipas tengan permiso especial de entrada: Sheinbaum responde

Morena condena detención de militantes y simpatizantes durante elecciones de Coahuila

De acuerdo con el partido guinda, el PRI cometió fraude electoral durante estas elecciones locales

Morena condena detención de militantes y simpatizantes durante elecciones de Coahuila

Banxico: precio de las monedas de oro y plata este lunes

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el valor de las piezas de estos metales preciosos

Banxico: precio de las monedas de oro y plata este lunes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: detienen en Puebla a “La Tripa”, presunto líder de célula vinculada con homicidio y extorsión en Morelos

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

‘México 86′: Quién fue realmente Rafael del Castillo, exdirectivo que inspiró el personaje de Diego Luna

Filtran presunta lista de participantes de LCDLFMX 4 mientras su productora promete sorprender al público

Verónica Castro será homenajeada como reina LGBT+ en la Marcha del Orgullo: “Quiero que me corones con mi pueblo”

Polémica por “La niña futbolista” rebasa YouTube y convierte a Julieta Venegas en blanco de memes

DEPORTES

Bailarines y voluntarios ya ensayan en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026

Bailarines y voluntarios ya ensayan en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026

Selección de España reacciona al recibimiento de aficionados mexicanos en Puebla: “Es irreal”

Niñas y niños en Palacio Nacional: así arranca el plan de México para formar a la próxima Selección

Rematan precios de boletos para el partido amistoso entre Perú vs. España en Puebla: así recibieron a los jugadores españoles

A 3 días del Mundial 2026, Sheinbaum sienta en Palacio Nacional a toda la Liga MX y la FMF para presentar programa nacional