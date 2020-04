El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves en su conferencia de prensa ser respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero recomendó que “ojalá no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación del peso inyectando dólares de nuestra reserva, porque se los va a tragar y no va a tener resultado, no va a funcionar, esas son las prácticas que antes no funcionaron”.