El abandonar la Fase 1 y prepararse para la Fase 2 quiere decir que se asume que los contagios en México dejan de ser importados y pasan a ser por contacto entre connacionales; sin embargo, las indicaciones de higiene personal no se abandonan, al contrario, deben de ser intensificadas. El lavado de manos constante con agua y jabón debe de durar al menos 30 segundos; el estornudo debe de ser de etiqueta, es decir se debe de cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable para posteriormente ser depositado en la basura o, en su defecto, cubrirse con el ángulo interno del brazo; no tocarse la cara con las manos sucias y no automedicarse.