México

Sheinbaum inaugura nuevo Sendero Seguro en Chalco, estrategia para reducir riesgo en espacios públicos

Al evento acudió también la mandataria del Estado de México, Delfina Gómez

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Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Álvarez, junto a otros cinco funcionarios, caminan por una calle adoquinada e iluminada al anochecer, con edificios al fondo
Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañadas por funcionarios, caminan por un Sendero Seguro recién iluminado en Chalco, en el Estado de México durante una visita oficial.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a través de un comunicado que concluyó la rehabilitación de 200 kilómetros de vialidades en 10 municipios del Estado de México.

Lo anterior con acciones enfocadas en la protección de la integridad de mujeres y niñas y la reducción de riesgos para grupos vulnerables.

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El programa abarca la instalación de 7.049 luminarias LED y la renovación de 171 mil metros de fachadas, beneficiando directamente a seis millones de habitantes, según información oficial de la SICT.

Sheinbaum continúa compromisos en el Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario Jesús Esteva Medina inauguran en Chalco el “Sendero Seguro Casco San Juan”, una vialidad de 380 metros intervenida con nueva iluminación y obras de recuperación urbana.

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Calle empedrada de noche con múltiples farolas LED encendidas, iluminando un mural colorido en una pared a la izquierda con figuras de animales y rostros
La instalación de luces LED modernas en un Sendero Seguro de Edomex proporciona mayor visibilidad nocturna y realza el vibrante mural que lo acompaña.

El sendero conecta espacios clave como la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, campos deportivos y planteles educativos de la zona.

El programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” se implementa dentro del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México y cubre Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Entre las mejoras se incluyen murales en 10 mil metros y trabajos artísticos en espacios públicos.

Durante la inauguración, acompañaron a Sheinbaum la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal Armando Quintero y la presidenta municipal de Chalco Abigail Sánchez Martínez.

La SICT señala que estas intervenciones impulsan entornos más seguros y accesibles para quienes transitan, con énfasis en mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Proyecto Senderos Seguros se extiende por el país

El Gobierno de México anunció en enero una inversión de 1.622 millones de pesos para el programa “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura” este 2026.

El objetivo es fortalecer la seguridad, accesibilidad y la equidad de género en 562 kilómetros de espacios públicos de 23 municipios en el Estado de México, Michoacán y Sonora, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante 2025, el proyecto se implementó en San Luis Río Colorado, Sonora, con 100 millones de pesos destinados a 40 kilómetros de senderos.

En el mismo año, a través del Plan del Oriente del Estado de México, se crearon 200 kilómetros de senderos en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con un presupuesto de 600 millones de pesos.

La meta para 2026 es añadir 300 kilómetros en el Estado de México, con una inversión prevista de 900 millones de pesos, para un total de 500 kilómetros y 1.500 millones invertidos en esa entidad. En Michoacán, el plan contempla Coeneo y Tzintzuntzan, donde esperan destinar 22 millones de pesos para construir 22 kilómetros de senderos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, los 11 senderos realizados en 202510 en el Estado de México y uno en Sonora—, benefician a 6.400.000 habitantes: 6.216.300 en el Edomex y cerca de 200.000 en Sonora.

La intervención incluye iluminación LED, adecuación de banquetas y la creación de murales artísticos. La SICT precisa que la finalidad es mejorar la seguridad para las mujeres y ofrecer libre tránsito a toda la población.

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