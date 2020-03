“¿Un boleto señorita?”. La costumbre me hace decir “no” y agradecerle. Sin embargo, regresé inmediatamente y le pregunté si tenía boletos para la rifa del avión presidencial. A algunas personas, a las que sabía les interesaban, les había preguntado desde temprano si ya los habían adquirido, me contestaron que no habían encontrado algún billetero que tuviera.