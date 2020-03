En este sentido, María Salguero, geofísica, creadora de el Mapa Nacional de Feminicidios México, aseguró que no se unirá al Paro Nacional porque ella quiere aportar de una manera diferente: actualizando sus mapas. “Creo que mis mapas son una manifestación constante. Digamos entonces que no importa mucho que marche o que me una al paro. Mis mapas son como mi granito de arena”, manifestó para Infobae .