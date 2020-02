El estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador no sólo ha acaparado los titulares de la prensa mexicana, sino que ha traspasado las fronteras, y ahora, importantes diarios como The Guardian, Financial Times, The Wall Street Journal y hasta la publicación médica The Lancet, entre otros, han criticado severamente algunas de las estrategias implementadas en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación.