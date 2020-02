Esta mañana en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que “todo es voluntario, les dije que eran libres de aceptar o no, y que no se sintieran mal si no querían hacerlo, les aclaré que ellos ya contribuyen pagando sus impuestos, se generan fuentes de trabajo, se le da empleo a trabajadores y eso es muy importante, que haya trabajo”.