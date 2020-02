El pasado 8 de enero, durante la tradicional conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional, una reportera dio a conocer el caso de un señor a cuya madre tenían que hacerle algunos estudios en el Hospital General, pero esa misma mañana la señora falleció, por lo que las pruebas médicas ya no se le realizaron. Sin embargo, personal del hospital le dijo que no le entregarían el cuerpo de su madre, hasta que no pagara los estudios.