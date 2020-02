“Lo que más me impresionó fue la casa de Miguel Alemán, es muy impresionante esa escalera. Cuando fuimos las primeras veces, fui con la secretaria Alejandra Frausto, todavía seguía Peña Nieto ahí, e íbamos rodeados de militares, no te podías mover. Fuimos dos veces antes de poder abrir y tomamos apuntes de cómo iba a ser el recorrido, porque no nos dejaban tomar fotos”, explicó.