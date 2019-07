"Al final de cuentas Escobar falleció, pero siempre estuvo evitando la extradición. Y aunque Colombia y México han enviado a Estados Unidos a otros criminales, no han pasado por la humillación mediática por la que ha pasado 'El Chapo' desde su extradición", señaló Jonathan Rosen, experto en temas de crimen organizado y co autor de libros como Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today.