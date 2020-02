“Lo que me preocupa es el comportamiento de la persona que se saque el avión, no tengo propósitos paternalistas pero no me gustaría que alguien que de repente recibe tanto dinero, destruya su vida o la de su familia y tengamos que cargar con eso, porque el dinero es la mamá y el papá del diablo, es como el poder, son primos hermanos el dinero y el poder, entonces aplica igual lo que se sabe, de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el dinero lo mismo”, manifestó López Obrador en días pasados.