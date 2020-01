Entonces, dijo, hay que organizar al Estado. “Yo entiendo que en once meses no se puede dejar atrás décadas de corrupción y de incompetencia, pero tenemos que empezar a ver propuestas concretas como la Ley de Reasignación Social de Bienes Decomisados, tenemos que empezar a ver al fiscal realmente trabajando en judicializar esos congelamientos que ya van por más de 40.000 millones de pesos que se han congelado y no hay resultados judiciales”, insistió Buscaglia.