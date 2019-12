“Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie. Tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía. Es inédito, estos asuntos se ocultaban, cuánto tiempo pasó el caso de Odebretch sin que se actuaran. No se ocupa para perseguir opositores, solo queremos limpiar el país de corrupción, que sin duda fue por mucho tiempo el principal problema de México”, agregó.