Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.

Un video grabado dentro de un anexo en México desató miles de reacciones en TikTok después de mostrar una actividad poco común entre pacientes en rehabilitación. La grabación, compartida por integrantes de la Fundación HÑA-HÑU, rápidamente se convirtió en tendencia por la mezcla entre humor, sorpresa y desconcierto que generó entre los usuarios.

En el clip aparecen decenas de hombres realizando ejercicios físicos mientras intentan seguir al mismo tiempo la famosa coreografía de “El Ratón Vaquero”, una canción infantil ampliamente conocida en México por el Día de las Madres. La escena fue suficiente para que el video comenzara a circular masivamente en redes sociales.

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Las imágenes muestran a los pacientes brincando de un lado a otro bajo la supervisión de personal del lugar, quienes coordinaban la actividad colectiva. Aunque aparentemente la intención era mantener entretenidos y activos a los internos, el resultado terminó provocando una ola de memes y comentarios virales.

Muchos usuarios señalaron que el momento parecía sacado de una comedia, mientras otros aprovecharon para compartir experiencias relacionadas con anexos y centros de rehabilitación.

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Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.

El impacto del video también abrió una conversación sobre las dinámicas implementadas en algunos lugares de rehabilitación para ayudar a las personas a mantenerse ocupadas durante su tratamiento.

Entre las reacciones más comentadas destacó la sorpresa de algunos usuarios al notar la presencia de menores de edad dentro del lugar.

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“¿Por qué hay un niño ahí?”, escribió una persona en la publicación.

Posteriormente, otros usuarios respondieron explicando que en ciertos anexos también existen menores internados por distintos problemas relacionados con adicciones o situaciones familiares.

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La conversación tomó otro rumbo cuando varias personas comenzaron a relatar experiencias cercanas sobre este tipo de centros.

“Uno de mis tíos estuvo en ese anexo y se la pasaba a toda madre, ni quería salir.”

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“Depende del anexo, pero algunos son un infierno.”

El peculiar momento desató memes y abrió debate sobre las dinámicas en centros de rehabilitación.

Las opiniones divididas reflejaron la realidad contrastante que existe alrededor de muchos anexos en México, donde algunas personas aseguran haber encontrado apoyo, mientras otras denuncian condiciones difíciles o experiencias negativas.

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A pesar del debate generado, el video continuó acumulando reproducciones debido al tono tan peculiar de la escena. Para muchos usuarios, la combinación entre una canción infantil, ejercicios grupales y el ambiente del anexo terminó creando uno de esos momentos virales que rápidamente conectan con el humor colectivo en Internet.