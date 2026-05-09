México

Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Decenas de internos participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales

Guardar
Google icon
Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.
Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.

Un video grabado dentro de un anexo en México desató miles de reacciones en TikTok después de mostrar una actividad poco común entre pacientes en rehabilitación. La grabación, compartida por integrantes de la Fundación HÑA-HÑU, rápidamente se convirtió en tendencia por la mezcla entre humor, sorpresa y desconcierto que generó entre los usuarios.

En el clip aparecen decenas de hombres realizando ejercicios físicos mientras intentan seguir al mismo tiempo la famosa coreografía de “El Ratón Vaquero”, una canción infantil ampliamente conocida en México por el Día de las Madres. La escena fue suficiente para que el video comenzara a circular masivamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran a los pacientes brincando de un lado a otro bajo la supervisión de personal del lugar, quienes coordinaban la actividad colectiva. Aunque aparentemente la intención era mantener entretenidos y activos a los internos, el resultado terminó provocando una ola de memes y comentarios virales.

Muchos usuarios señalaron que el momento parecía sacado de una comedia, mientras otros aprovecharon para compartir experiencias relacionadas con anexos y centros de rehabilitación.

PUBLICIDAD

Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.
Decenas de pacientes participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales.

El impacto del video también abrió una conversación sobre las dinámicas implementadas en algunos lugares de rehabilitación para ayudar a las personas a mantenerse ocupadas durante su tratamiento.

Entre las reacciones más comentadas destacó la sorpresa de algunos usuarios al notar la presencia de menores de edad dentro del lugar.

“¿Por qué hay un niño ahí?”, escribió una persona en la publicación.

Posteriormente, otros usuarios respondieron explicando que en ciertos anexos también existen menores internados por distintos problemas relacionados con adicciones o situaciones familiares.

La conversación tomó otro rumbo cuando varias personas comenzaron a relatar experiencias cercanas sobre este tipo de centros.

“Uno de mis tíos estuvo en ese anexo y se la pasaba a toda madre, ni quería salir.”

“Depende del anexo, pero algunos son un infierno.”

El peculiar momento desató memes y abrió debate sobre las dinámicas en centros de rehabilitación.

Las opiniones divididas reflejaron la realidad contrastante que existe alrededor de muchos anexos en México, donde algunas personas aseguran haber encontrado apoyo, mientras otras denuncian condiciones difíciles o experiencias negativas.

A pesar del debate generado, el video continuó acumulando reproducciones debido al tono tan peculiar de la escena. Para muchos usuarios, la combinación entre una canción infantil, ejercicios grupales y el ambiente del anexo terminó creando uno de esos momentos virales que rápidamente conectan con el humor colectivo en Internet.

Temas Relacionados

Centro de RehabilitaciónDía de las MadresviralRatón Vaqueroredes socialesanexomexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Un hombre de 54 años y una mujer de 53 fueron detenidos tras dos cateos simultáneos en la Ciudad de México

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

La casa se encuentra en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

Jorge Álvarez Máynez celebra negativa de Jalisco y Nuevo León de adelantar fin del Ciclo Escolar: Se defienden los derechos

La polémica por la propuesta de la SEP creció en menos de 48 horas

Jorge Álvarez Máynez celebra negativa de Jalisco y Nuevo León de adelantar fin del Ciclo Escolar: Se defienden los derechos

Las madres veganas y todo lo que incomodan

La razón de muhos siempre fueron los animales, la crueldad y la incomodidad de entender que detrás de muchos productos cotidianos existe sufrimiento que normalmente preferimos no mirar

Las madres veganas y todo lo que incomodan

Decidir ser madre en México: ¿elección o mandato social?

La maternidad se ha romantizado, vinculándola a sacrificio y generando estereotipos sobre las mujeres

Decidir ser madre en México: ¿elección o mandato social?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026: las estrellas que no te puedes perder

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes