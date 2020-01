“Dicen que son ocurrencias, nosotros no actuamos de esa manera. No es un gobierno de ocurrencia, es reparar un daño, si hasta debían de estar agradecidos porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida. Quién los mandó a comprar ese avión, en que cabeza cabe comprar un avión lujosísimo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre , solo una mentalidad faraónica lleva a esa actitud esa conducta , imaginense un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, para 280 pasajeros que se arregló para 80 pasajeros”, indicó el mandatario mexicano.