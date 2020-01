El cantautor agrega que, de ser el ganador, usaría el avión como taxi en lugar del servicio de Uber, y se lo prestaría al ejecutivo cada vez que lo necesitase. “Yo me quiero ganar el avión presidencial aunque no sé ni donde lo voy a estacionar. Yo me quiero ganar el avión presidencial y así al presidente se lo llegó a prestar”, señala el coro de la canción, que ha sido recibida gratamente por la mayoría de la población. Y es que además de la jocosa letra, la agrupación usó en el video algunos de los memes que se publicaron tras el anuncio de una posible rifa.