“En mis libros ninguno de mis editores se ha metido mucho, me dejan solo, no me molestan, saben que tengo mi propio ritmo, mi propia voz”, dijo. “El cine es diferente, hay mucha gente involucrada, hay todo tipo de circunstancias. Lynch lo decía: ‘el guión es un prototipo, después van a pasar cosas a lo largo de la producción, la filmación y la edición’”, agregó.