Segura descarta que, a pesar de sus opiniones, su obra sea la de una escritora comprometida. “Más que pensar en una obra comprometida, yo pensaría en que no hay forma de desligar mis convicciones y mis preocupaciones, las cosas que me quitan el sueño, de lo que escribo. Si yo me asumo feminista y me asumo como disidente sexual, eso inevitablemente va a aparecer en mi literatura porque no hay forma de separarlas”, dijo.