Merlín llega a Palacio Nacional: la familia del pato del Mundial se reúne con Claudia Sheinbaum en la mañanera

El pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026 que conquistó las redes sociales de medio mundo, llegó este lunes a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional acompañado de quienes lo cuidan a diario: Carla, una comerciante de 48 años, y sus hijos Carlos, de 22, y Cristian, de 14.

“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la Presidenta, es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana”, expresó Carla ante los medios de comunicación presentes.

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La familia trabaja como vendedora ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde comercializan bebidas y paquetes en la calle. Carla se describió como mamá soltera que ha sacado adelante a sus hijos “con mucha dignidad”.

La historia detrás del viral

Según relató Carla en la mañanera, la viralidad de Merlín no fue planeada. El pato ya tenía cierta presencia en redes sociales desde antes del Mundial —en TikTok circulaban videos suyos “vendiendo aguas”— pero fue durante las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana cuando su imagen se disparó a escala internacional.

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“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos el pueblo”, señaló la comerciante.

Su hijo Cristian, de 14 años y estudiante de secundaria, ayuda a su madre todos los días después de clases —incluyendo sábados y domingos— cargando paquetes y atendiendo clientes. Su hermano mayor, Carlos, de 22 años, también trabaja cotidianamente pese a haber atravesado recientemente un proceso de atención médica en un hospital psiquiátrico por un trastorno de psicosis, según relató su madre.

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Los cuidados del pato más famoso de México

Durante la conferencia, periodistas preguntaron a la familia sobre el cuidado de Merlín, quien se ha vuelto reconocible por sus calcetines protectores —el pato usa esta protección porque le robaron sus zapatos— y su playera de la Selección Mexicana.

Carla explicó que la alimentación del pato incluye comida especial para aves, verduras, frutas, proteínas, caracoles vivos en su agua y grillos. Y los domingos, un detalle que ya se volvió viral por sí solo: "come un taco de carnitas“.

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La familia aclaró que Merlín cuenta con atención veterinaria y que, como especie, tiene una expectativa de vida de entre 14 y 17 años.

Sheinbaum: “Es un asunto de humanismo”

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la invitación a la familia como parte de la visión humanista de su gobierno. “Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática”, señaló, y agregó que desde el gobierno buscarán que “la fama que han adquirido se traduzca en una mejor calidad de vida”.

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Sheinbaum había descrito previamente al pato Merlín como “un símbolo pequeñito de nuestra cultura de cómo somos los mexicanos”, y anunció que los programas de bienestar del gobierno estarán disponibles para la familia.

La popularidad de Merlín trascendió fronteras: aficionados en Vancouver ya visten a sus propios patos y comercializan figuras inspiradas en el ave, mientras que la FIFA grabó un comercial con el pato, aunque especialistas aclararon que no enfrenta restricciones legales mientras no se use como imagen oficial del torneo.

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“No somos las muertes, somos la familia trabajadora”

En uno de los momentos más emotivos de su intervención, Carla hizo referencia directa a la imagen que suele proyectarse de México en el exterior: “No somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. Somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia mexicana”.

La familia agradeció la invitación y afirmó que estar en Palacio Nacional “ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”.